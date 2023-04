Elvira, presentazione del libro di Flavia Amabile giovedì 20 all’Archivio di Stato.

L’Archivio di Stato di Napoli, declinazione del Ministero della Cultura, nell’affermare sempre di più il proprio ruolo di Casa delle Storie, intende promuovere la conoscenza di importanti personalità che rappresentano tessere del mosaico della Grande Storia. Tal è la vicenda di Elvira Coda Notari che, ai principi del ‘900, si affermò a Napoli come prima donna regista e produttrice in Italia. La scrittrice e giornalista Flavia Amabile ne ha ripercorso la vita complessa e audace nel suo romanzo “Elvira” (Einaudi editore), in cui emergono, riguardo alla protagonista, scelte dolorose, intuizioni antesignane e, persino, persecuzioni politiche.

Il volume sarà presentato anche con un approccio pedagogico destinato alle giovani generazioni, sì da valorizzare la visione profetica di Coda Notari, anticipatrice di quattro decenni e più del neorealismo.

La presentazione avrà luogonella Sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli – Ministero della Cultura, a partire dalle ore 10:30 del 21 aprile 2023.

Questo il programma:

aprirà i lavori Candida Carrino, direttore dell’Archivio di Stato di Napoli che passerà il testimone alla giornalista Natascia Festa, che modererà l’incontro.

Seguirannogl’interventi di:

Raffaele della Vecchia , storico del cinema;

, storico del cinema; Antonella di Nocera , docente esperta di cinema e produttrice;

, docente esperta di cinema e produttrice; Antonio Manzo , giornalista;

, giornalista; Marina Rippa, operatrice teatrale.

Sarà presentato un breve filmato, concesso dalla Cineteca di Bologna , che raccoglie alcuni brani di film della regista partenopea, la cui copiosa produzione è in gran parte andata dispersa. Una vera ‘chicca’, che riporterà a Napoli le immagini girate oltre cent’anni fa.

Lo commenterà l’Autrice del libro Flavia Amabile, che spiegherà anche alcuni lati salienti della vicenda umana e professionale di Elvira Coda Notari.

Alcuni brani del romanzo saranno letti dall’attrice Rosanna De Bonis, discendente collaterale della regista.