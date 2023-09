La mano sinistra – racconti ambientati a Napoli scritti dalla napoletana Marianna Guida

a cura di Un libro tira l’altro ovvero il passaparola dei libri

Per gli amanti della narrativa breve segnaliamo l’uscita di La Mano Sinistra di Marianna Guida (GFE, 2023 – reperibile su richiesta) alla sua terza fatica letteraria; La Mano Sinistra è un’interessante antologia di racconti ambientati in gran parte a cavallo degli anni ’70 sullo sfondo di una Napoli, per lingua e caratterizzazioni, lontana dai cliché.

Nei racconti sono affrontati diversi temi legati alla difficoltà di una giovinezza ancora legata a certe ritualità e alla lotta per l’affermazione individuale, in contesti sociali diversi che pongono i diversi protagonisti nella condizione di analizzare il proprio vissuto, di porsi delle domande e non sempre essere soddisfatti delle risposte che trovano.

Con le sue trame avvincenti nelle quali non mancano i colpi di scena, La Mano Sinistra è un libro che potrà piacere soprattutto a quei lettori che apprezzano l’intreccio di passato e presente e dal vero giallo che è il cuore dell’essere umano.