Vento del sud, nuovo libro di Carmelo Conte Ne parlano a Caserta Oliviero, Fiola e Cozzolino

“Il vento del Sud”, nuovo libro dell’ex Ministro Carmelo Conte, sarà presentato venerdì 3 novembre a Caserta. Appuntamento alle ore 17.30 a Palazzo Paternò in Via San Carlo. La presentazione, organizzata dall’associazione Cittadino Sudd, sarà aperta dal presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, da Carlo Marino, sindaco di Caserta, e Bruna Fiola, consigliera regionale. Dopo l’introduzione di Luca Romano, della direzione regionale del Pd, discuteranno con l’autore del libro: MariaLuisa Chirico, direttrice del Dipartimento di Lettere dell’Università Vanvitelli, Paola De Micheli, ex deputata Pd, Donatella Andrisani, direttore generale del Comune di Caserta, Giuseppe Stellato, ex consigliere regionale della Campania, Mario Oliveiro, ex presidente Regione Calabria, Piercamillo Falasca, vicesegretario nazionale +Europa, Matteo Donisi, consigliere comunale di Caserta, Vincenzo Girfatti, presidente del Parco regionale del Matese.

I lavori saranno moderati dal giornalista Gianluigi Guarino e vedranno anche un contributo dell’eurodeputato Andrea Cozzolino.

“L’associazione Cittadino Sudd – commenta il suo presidente, Federico Conte – è impegnata in un lavoro territoriale e culturale sui temi della nuova Questione meridionale. Mentre il governo di centrodestra è impegnato a tentare di riscrivere le regole costituzionali, procedendo al paventato scambio tra presidenzialismo e autonomia differenziata, che salda gli interessi di Fratelli d’Italia e della Lega in un patto scellerato che danneggia il Paese e il Sud in particolare, noi dobbiamo rilanciare il lavoro sul Mezzogiorno come nuovo asse strategico e geopolitico europeo verso il Mediterraneo e quelle nuove aree di crisi e di opportunità dove in questa fase si addensano tensioni e prospettive”.