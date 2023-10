Amianto e Sicurezza sul lavoro, incontro a Castellammare sabato 7

Il 7 ottobre alle 10.00, la Sala ‘Spazio Solidale’ della Chiesa di Santissima Maria del Carmine (Via del Carmine n. 26), a Castellammare di Stabia, ospiterà l’evento pubblico/assemblea organizzata dall’Osservatorio Nazionale Amianto dal titolo: “Amianto e Sicurezza sul lavoro”.

L’iniziativa che ha l’obiettivo di informare tutti i lavoratori del cantiere navale del posto sui rischi dell’amianto e della loro pregressa esposizione, alla luce delle numerose sentenze di condanna per danni da malattie asbesto correlate, anche per effetto della violazione dell’obbligo di sicurezza sul lavoro.

Nel corso del convegno/assemblea pubblica, che sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube dell’ONA, interverranno, tra gli altri: il Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, Ezio Bonanni, il sen. Sandro Ruotolo, giornalista, e componente della segreteria nazionale del PD, Mario Fusco, responsabile registro tumori dell’ASL Napoli 3, Giuseppe Vacchiano, professore di medicina legale dell’università del Sannio, Renato Sinno, docente di mineralogia all’università di Napoli. Il presidente Ona nel pomeriggio dalle 16.30 riceverà tutti coloro che hanno bisogno di una consulenza gratuita presso la sede temporanea dell’associazione c/o l’Avv. Giovanni Langella in Piazza Spartaco n. 27. E’ possibile prenotare con un SMS al numero 3319806771.

Domenica alle 10.00 a Volla presso il Circolo Giovanni Paolo II (Via L.Einaudi n.3), si terrà un incontro durante il quale renderanno la loro testimonianza anche le vittime e i loro familiari, compresi quelli della ex Sacelit di Volla. https://www.osservatorioamianto.com/