UniNa Corse: Il motorsport napoletano nel mondo

UniNa Corse, scuderia automobilistica dell’Università di Napoli Federico II, è pronta a festeggiare i successi raggiunti nell’ultima stagione di Formula Student, competizione mondiale di prototipi universitari a combustione ed elettrici, a guida autonoma e non.

Al fine di celebrare i risultati raggiunti durante la stagione passata, data anche la risonanza internazionale già ottenuta, l’associazione avrà la possibilità di organizzare un evento sul lungomare di Napoli, il 21 e 22 ottobre.

I ragazzi di UniNa Corse sono, infatti, Campioni in Italia per quanto riguarda la categoria driverless, avendo ottenuto il 1° posto nella tappa italiana di Formula ATA a Varano de’Melegari (PR).

L’associazione ha, inoltre, ottenuto ottimi risultati nelle competizioni internazionali in Repubblica Ceca, a Most, ed in Germania, ad Hockenheim, raggiungendo le vette della Formula Student.

Ci sarà consentito di utilizzare la zona della Rotonda Diaz, all’interno della quale verranno allestiti stand interattivi ed informativi per permettere ai curiosi di toccare con mano alcuni componenti della macchina, simulare la guida della nostra monoposto e vincere gadget tematici dell’associazione.

Avremo, ancora, la possibilità di far sfrecciare la nostra monoposto, Gaiola, sul lungomare, messo in totale sicurezza, eseguendo prove di acceleration e di drift.

L’evento, aperto liberamente al pubblico, prevede la partecipazione di personalità di spicco, fra cui il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il rettore dell’Università Federico II, Matteo Lorito, e il presidente dell’associazione, il prof. Luigi Nele.

Sarà la perfetta occasione per mostrare al pubblico una realtà di successo, portata avanti dalla passione di giovani laureandi della Federico II capaci di surclassare una competizione internazionale accesa ed aggressiva, accompagnati dalle aziende che hanno scelto di credere nel progetto.