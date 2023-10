Centro per l’Udito al Pharmexpo: il «selfie» per la prevenzione che ha suscitato interesse in fiera

Il Centro per l’Udito ha partecipato come espositore alla quindicesima edizione del «Pharmexpo» la fiera B2B del settore farmaceutico, l’unica manifestazione del centro-sud Italia dedicata al settore che mette in contatto farmacisti, medici ed operatori con le aziende. Centro per l’Udito ha deciso di rinnovare la propria presenza alla fiera napoletana del settore farmaceutico, sorprendendo i visitatori con un gadget e un innovativo format che hanno suscitato interesse e divertimento presso lo stand.

L’azienda ha offerto ai visitatori un ombrello simbolico dai colori distintivi dell’azienda, con l’intento di sottolineare l’importanza di prendersi cura di sé stessi. Il Centro per l’Udito, azienda consolidata nel settore delle protesi acustiche e nella prevenzione contro la perdita dell’udito, ha puntato alla promozione del concetto che alla base del benessere c’è la prevenzione.

«Abbiamo scelto di regalare un ombrello e un banner appositamente progettato, raffigurante la pioggia, per ricordare che prendersi cura del proprio corpo e del proprio benessere è spesso il primo passo verso una qualità di vita superiore – spiegano dal reparto comunicazione dell’azienda – Il format è stato ideato non solo per attrarre visitatori allo stand, ma anche per creare un momento di svago, invitando i visitatori a scattarsi un selfie con l’ombrello e l’hashtag “prenditicuradite”. L’idea sembra essere stata apprezzata da coloro che hanno visitato il nostro stand per partecipare al “selfie per la prevenzione. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato con un sorriso alla nostra iniziativa».