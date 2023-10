Inaugurato centro poli-specialistico BD Clinic a Portici

Grande successo per l’opening di BD Clinic il centro poli-specialistico dedicato alla cura del benessere psico-fisico del paziente che vanta come fondatrice e direttore scientifico, Bianca Diffidenti, medico estetico, docente universitario a Camerino, Torvergata, Unicamillus.

La struttura, situata a Portici in provincia di Napoli, è stata inaugurata venerdi’ 29 settembre dal Sindaco Vincenzo Cuomo:“E’ con grande soddisfazione ed un pizzico di orgoglio come primo cittadino della città di Portici, ha detto testualmente Cuomo,“che oggi assistiamo ad un nuovo “grande miracolo”, quello di fare impresa sul nostro territorio in un segmento come l’ Health & Wellness, fondamentale per migliorare lo status di ogni cittadino campano. Il concept inseguito da BD Clinic,“ha proseguito Cuomo, “è di grande valore poiché non ha di mira esclusivamente la cura e l’esaltazione della bellezza intesa in senso epicureo, ma si occupa del conseguimento di un equilibrio ideale tra mente e corpo per ciascun paziente, proponendogli, dopo un’accurata anamnesi da parte della Professoressa Diffidenti, una serie di prestazioni ad hoc, che verranno successivamente attuati dall’ eccellente equipe interna con l’ausilio di operatori specializzati in altre branche attinenti.

“Dopo la Pandemia”, ha detto infine il Sindaco Cuomo, abbiamo acquisito la consapevolezza di quanto sia importante curare e migliorare la qualità della propria vita, giammai rivolgendoci a “mercanti della bellezza” ma a “professionisti abilitati”. Nella società odierna, regna una sorta di “abusivismo della professione” e noi rappresentanti delle Istituzioni, particolarmente vicini al territorio, ci impegniamo affinchè certi meccanismi vengano sempre di più arginati; ciò al fine di tutelare il cittadino che dietro l’erogazione di un corrispettivo economico deve ricevere una prestazione professionale qualificata.”

Particolarmente emozionata e very fashion, Bianca Diffidenti, la vulcanica protagonista di questa nuova fantastica beauty mission, ha così riferito: “Oggi realizzo il sogno della mia vita professionale. BD Clinic è sempre stato un perché è una struttura che mira a soddisfare tutte le esigenze di bellezza dell’uomo e della donna declinata in tutte le sue forme. Partendo dalla considerazione che il medico estetico non è un tuttologo, ho inteso realizzare una struttura che desse una pluri-offerta di prestazioni destinate al benessere del paziente in toto, frutto di una costruttiva sinergia tra più professionisti del settore, dal dietologo, al posturologo, al tricologo, allo psicologo, ad altri. “Nessuno si salva da solo” ha concluso la Diffidenti, secondo il Verbo di Papa Francesco; pertanto giammai discorsi di individualismo sterile alla BD Clinic ma una squadra di lavoro altamente specializzato che mira a posizionare il paziente in uno status di catarsi dove la bellezza interiore si sposa con quella esteriore.”

Ad accogliere i centinaia di ospiti che fino a tarda sera hanno affollato gli eleganti spazi della BD Clinic, Flora Birra, manager del centro con uno staff altamente qualificato. Da citare , tra gli special guest dell’evento, il maestro Franco Ricciardi che ha testualmente riferito: “ Alla BD Clinic si celebra la bellezza in tutte le sue espressioni; non è un azzardo paragonare la musica alla medicina estetica poiché entrambe costituiscono la migliore terapia per la cura dello spirito”