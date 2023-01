Tutto pronto da Salerno per l’arrivo a Sanremo dell’ucraina Oleksandra Hryhorenko.

Lo staff Dream Massage di Sanremo 2023 si tinge dei colori azzurro e giallo della bandiera Ucraina con la presenza di Oleksandra Hryhorenko.

Ucraina di nascita, ma salernitana d’adozione, ha trentaquattro, anni una figlia di nome Annalara e dal 2000 vive a Salerno con la famiglia, dove è arrivata alla giovane età di 12 anni. Qui grazie al sostegno di sua madre Larysa ha creato il suo futuro. Larysa è stata la sua spalla forte e l’ha sempre sostenuta, facendo tanti sacrifici per vederla crescere professionalmente, aiutandola anche con la bambina.

A Salerno Oleksandra ha conseguito il diploma di Dirigente di Comunità, cioè Diploma I.T.A.S. (Istituto Tecnico delle Attività Sociali).

Inseguito ha studiato per diventare estetista a Nocera Inferiore presso l’agenzia formativa La piramide e si è appassionata al mondo del massaggio, proseguendo quindi gli studi con il master post diploma in esperto massaggiatore del benessere a Casoria da Assofram riconosciuto dalla regione Campania.

Ha lavorato per la BF WELLNESS/ OG WELLNESS dove è stata selezionata quando sua figlia aveva solo 8 mesi.

Al compimento dei 2 anni della piccola è partita per la 1^ stagione a 1100 km da casa per prendere l’incarico di direttrice tecnica di una Spa di 1000mq e poi la stagione successiva in un villaggio 4 stelle della catena Bluserena in Abbruzzo con l’incarico da responsabile Spa.

Il lavoro, lo studio, la dedizione sono i suoi punti di forza. Oleksandra non si è mai lasciata abbattere dalle difficoltà, anzi da queste ha tratto la sua forza, per dimostrare a sua figlia che un futuro migliore è possibile se ci si impegna veramente. Oggi è una professionista affermata, dopo anni e anni di dura gavetta .

Nel corso del tempo ha accumulato molta esperienza: nella vendita di prodotti estetici, nell’organizzazione di corsi di formazione, lavorando per aziende di estetica avanzata Franchising laser Epilpoint e Nomasvello.

Nel 2022 viene selezionata dal maestro Stefano Serra tra migliaia di massaggiatori d’Italia per partecipare al master “massaggiatore professionista dello spettacolo” targato Dream Massage edizione Sanremo 2023.

Ora nel 2023 sarà una dei 15 operatori di benessere scelti dallo spa manager internazionale Serra per donare puro relax agli artisti e addetti ai lavori del Festival di Sanremo nella spa più prestigiosa del nord Italia: la Somnia Aura Spa.

Un rifugio nel cuore di Sanremo per tutto l’entourage del festival.

Un luogo dove Oleksandra potrà mettersi alla prova e evidenziare le sue altissime competenze professionali.

