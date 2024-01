Un San Valentino Magnetico: Trattamenti di Medicina Estetica al Viso per il Triangolo del Fascino

con la consulenza del Prof. Pierluigi Canta, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica a Napoli

Il giorno di San Valentino si avvicina e l’attenzione si concentra sul desiderio di sorprendere la persona amata con un aspetto fresco e magnetico. In questo contesto, la Medicina Estetica può offrire una vasta gamma di trattamenti mirati a perfezionare quello che viene definito il triangolo estetico del viso – occhi, zigomi e labbra – rendendolo irresistibilmente attraente e afrodisiaco.

Occhi: Lo Specchio dell’Anima

Gli occhi sono la finestra dell’anima, e il loro aspetto riveste un ruolo fondamentale in questo triangolo. Trattamenti come filler per il solco lacrimale e Laser C02 per la pelle delle palpebre, possono dare vita ad uno sguardo radiante e magnetico. Gli occhi saranno il riflesso di un cuore felice e innamorato.

Zigomi: Il Punto di Attrazione Centrale

Un volto attraente poggia sui suoi zigomi, per cui uno zigomo più voluminoso ed in rilievo regala al viso una forma decisamente più armonica. L’effetto di un Filler agli Zigomi è proprio quello di un volto luminoso e gioioso, perfetto per catturare l’attenzione e creare quell’atmosfera afrodisiaca.

Labbra: Il Bacio Perfetto

Nessun triangolo estetico è completo senza labbra sensuali. I filler per le labbra possono aumentarne e definirne il contorno, contribuendo a creare un sorriso irresistibile. Sarà come inviare un messaggio d’amore attraverso il sorriso, rendendo San Valentino indimenticabile.

RISPLENDERE GRAZIE ALL’ACIDO IALURONICO

Prepararsi per San Valentino con Fillers rivitalizzanti all’acido ialuronico può essere un ottimo regalo speciale, per se stessi o per il proprio partner. Bisogna però scegliere accuratamente il trattamento adatto e puntare al “triangolo estetico”, che rende un viso magnetico e afrodisiaco, pronto a celebrare l’amore in tutta la sua bellezza.

La Consulenza approfondita col Chirurgo Estetico, meglio se Chirurgo Plastico Specializzato – che esaminerà attentamente il viso, identificando le aree che possono beneficiare maggiormente di cure – è fondamentale per la scelta del giusto trattamento. Un anestetico topico applicato sulla pelle qualche minuto prima aiuta a ridurre al minimo il disagio durante le iniezioni e, una volta che la zona è stata preparata, il Medico inietterà con attenzione il filler nelle aree previamente identificate.

Dopo la procedura, un leggero gonfiore con arrossamento è quasi la norma. Il medico fornirà istruzioni post-trattamento per massimizzare i risultati e ridurre eventuali effetti collaterali, come evitare l’esposizione al sole, l’esercizio fisico intenso e l’assunzione di alcuni farmaci. I Filler possono essere praticati in totale sicurezza, la seduta dura qualche minuto con costi che variano dai 250 a 600 euro, dipende dal numero di fiale richieste.

In questo giorno speciale dedicato all’amore e alla celebrazione della connessione romantica, non c’è modo migliore di prendersi cura di sé e del proprio benessere… celebrando l’amore proprio e quello condiviso.