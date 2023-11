Yoga al Museo Filangieri, i prossimi appuntamenti

dal Museo Filangieri riceviamo e pubblichiamo

Cari amici del Museo Filangieri,

Abbiamo vissuto insieme un’esperienza di profonda suggestione e notevole scambio di energia: trattandosi di scambio, appunto, ha funzionato grazie al contributo di ogni persona che ha condiviso la pratica. Quindi… grazie!

Ti ricordiamo che i prossimi appuntamenti con lo Yoga al Museo Filangieri sono Sabato 18 Novembre e Sabato 16 Dicembre, sempre con la consueta formula e la necessità di prenotare online il proprio posto: puoi farlo qui.

Se ti fa piacere, ti segnaliamo la pagina TripAdvisor dell’evento, laddove avessi piacere di scrivere una recensione. Questo il link.

In modo discreto e moderato, come ci siamo detti al Museo, sarà nostra cura segnalarti i prossimi appuntamenti, Ovviamente, in qualsiasi momento, potrai comunicarci la tua intenzione di non ricevere queste comunicazioni.

Speriamo di incontrarti in occasione dei prossimi incontri e, comunque vada, ti ringraziamo ancora e ti auguriamo, di cuore, buon cammino.

Lo staff del Museo Filangieri

MUSEO CIVICO GAETANO FILANGIERI

https://filangierimuseo.it

info@museofilangieri.it

+39 081 203175