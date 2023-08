“Bice chama Franca, risponde Delia” a I Nostri Miti Festival il 3 agosto

Di giovedì in giovedì, inanellando una sequenza ininterrotta di tutto esaurito, si avvia verso il rush finale la quarta edizione de I Nostri Miti Festival teatrale di Pomigliano D’Arco, promosso dall’Ass.ne Vincenzo Ferraro con la direzione generale di Totò Caprioli e la direzione artistica di Felice Panico e con il patrocinio di Regione Campania e Comune di Pomigliano D’Arco.

Giovedì 3 agosto sul palcoscenico de I Nostri Miti (Giardino dei Miti via Matteo Renato Imbriani 93 Pomigliano D’Arco) alle ore 21,00 andrà in scena lo spettacolo “Bice chiama Franca, risponde Delia” ideato e interpretato da Elisabetta D’Acunzo per la regia di Peppe Miale e gli arrangiamenti del maestro Davide Costagliola per quartetto jazz.

Partendo dalle suggestioni dell’epoca d’oro della televisione italiana, lo spettacolo muove i suoi passi narrando l’Italia e gli italiani. Non è un’operazione nostalgia bensì un sapiente sguardo rivolto ad un passato ricco di creatività e di talenti. Talento e creatività che sono proprie delle protagoniste di “Bice chiama Franca, risponde Delia” spettacolo in cui le regine dello spettacolo – Bice Valori, Delia Scala e Franca Valeri – diventano riferimento e traguardo per il desiderio di mettersi in gioco di Elisabetta D’Acunzo, che racconterà quegli anni scendendo in campo con tutte le qualità della vera perfomer grazie ad un sentiero della memoria emotiva segnato dalle musiche del maestro Costagliola e dalla jazz band.

Lo spettacolo è una novità assoluta della stagione 2023/2024 tessuto sulle straordinarie capacità canore ed interpretative di Elisabetta D’Acunzo, attrice e cantante formatasi nel coro dei Pueri Cantores di Santa Chiara a Napoli e alla scuola di recitazione diretta da Isa Danieli. Del resto Elisabetta D’Acunzo ha nel suo dna le doti della perfomer: in teatro debutta nel 1998 ne La gatta Cenerentola – favola in musica di R. De Simone, per il quale reciterà e canterà anche ne L’Opera buffa del giovedi santo. Diretta tra gli altri da Armando Pugliese, Francesco Saponaro, Giancarlo Sepe, Vincenzo Salemme, Lorenzo Salveti, Nello Mascia, è attrice poliedrica che affronta sia testi della tradizione napoletana sia autori della nuova drammaturgia.

Lo spettacolo “Bice chiama Franca, risponde Delia” in scena giovedì 3 agosto chiude questa prima parte di Festival, che riprenderà giovedì 7 settembre per l’ultimo appuntamento in cartellone con Ernesto Lama e Aniello Palomba in scena con “Assolo Per Duo – Spaziando nei suoni e nelle parole del ‘900”.

Per tutti gli spettacoli del festival ingresso libero fino esaurimento posti.

Inizio spettacoli ore 21,00 – ingresso in sala dalle ore 20,30.

