Te vojo bene assaje, sabato 27 al Teatro dei Lazzari Felici.

E dopo una pausa responsabile riprende la programmazione degli eventi serali dell’APS al Teatro dei Lazzari Felici. Ogni volta uno spettacolo differente ma sempre all’insegna della napoletanità e del divertimento.

Sabato 27 Novembre 2021 ore 21:00 vi aspetta uno spettacolo sulla canzone classica napoletana interpretato dalle due voci Maria Red e Mario Bracigliano.

La leggenda vuole che Napoli nasca dall’ Amore: tanti poeti e musicisti hanno decantato le sue bellezze che da secoli ispirano gli innamorati.

E con questo spettacolo si vuole festeggiare l’Amore in tutte le sue forme, attraverso un percorso musicale che partendo dal 700 si toccheranno i momenti storici della canzone napoletana; dalle melodie popolari sule note delle tarantelle, la danza di corteggiamento dei giovani popolani, una fusione tra sguardi, energia e passioni, ai versi celeberrimi, raffinati e talvolta divertenti di un’ illustre Salvatore Di Gacomo. Fino ad arrivare a canzoni appassionate, brillanti, giocose, romantiche di inizio novecento e proseguire con personaggi dei vicoli di Viviani, l’ Amore buffo ostentato dalle “sciantose”, e macchiette da avanspettacolo. Tanti personaggi colpiti dalla mitica freccia del grazioso pargoletto Cupido.

L’Amore: da sempre mistero senza fine.

Nel corso della serata com’è nostra abitudine sarà offerta una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata.

Per chi non lo conoscesse il Teatro dei Lazzari Felici è un teatro off napoletano, ossia non la classica sala da teatro ma un qualcosa di più intimo, esempio di architettura napoletana con mattoni in tufo a vista e soffitto a volte, che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell’Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (garage convenzionato ).

Ovviamente verranno rispettate le norme e le regole di buon senso anti-covid cominciando dal numero di posti che è stato ridotto a 30. Per gli stessi motivi è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando o contattando tramite whatsapp il numero 350 012 12 24, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.

Vi aspettiamo!

Teatro dei Lazzari Felici

Vico Santa Maria dell’Aiuto 17

80134 Napoli

Tel 350 012 12 24

Web www.lazzarifelici.it

Fb Teatro Lazzari