A Napoli il IV convegno nazionale Ital-IA sull’Intelligenza Artificiale, mercoledì 29 e giovedì 30 alla Stazione Marittima

Si terrà a Napoli Ital-IA 2024, il quarto Convegno Nazionale CINI sull’Intelligenza Artificiale – Ital-IA 2024 – promosso dal Laboratorio Nazionale “Artificial Intelligence and Intelligent Systems” (AIIS) del CINI e co-organizzato dalla fondazione FAIR. L’appuntamento è il 29 e il 30 maggio 2024 presso il Centro Congressi della Stazione Marittima.

L’obiettivo principale dell’evento, patrocinato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Ateneo federiciano e dalla Regione Campania, è creare sinergie tra istituzioni pubbliche, industria italiana e ricerca scientifica. General Chair della conferenza sono il professore Sergio Di Martino ed il professore Carlo Sansone.

Ital-IA 2024 è un’importante piattaforma per discutere e sviluppare obiettivi comuni nel campo dell’Intelligenza Artificiale (IA), esplorando le potenzialità offerte da queste tecnologie. L’evento vedrà la partecipazione di numerosi esperti, accademici e professionisti del settore.

Il convegno si articolerà in due giornate: il 29 maggio si aprirà con una serie di workshop tematici suddivisi in diverse aree di interesse: AI Generativa, AI Responsabile e Affidabile, AI per la Cybersecurity, AI per l’Industria, AI per la Finanza ed il Commercio, AI per la Medicina e la Salute, AI per la Pubblica Amministrazione e AI per la Sostenibilità.

Particolare attenzione sarà riservata ai workshop FAIR TP2 – Vision, Language and Multimodal Challenges e FAIR TP7 – Data Centric AI and Infrastructures, che esploreranno sfide e innovazioni nei rispettivi campi nel contesto del progetto Future AI Research (FAIR).

La giornata del 30 maggio sarà dedicata alle sessioni plenarie, dove si discuteranno gli ultimi sviluppi sui Large Language Models e sull’AI-Act, con l’obiettivo di delineare le future direzioni delle politiche e delle tecnologie IA in Italia.

https://www.ital-ia2024.it/