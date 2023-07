Cybersicurezza, presentazione del Rapporto Censis-Iisfa mercoledì 19 in Senato

Mercoledì 19 luglio, dalle ore 15.00, presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica in Piazza della Minerva 38 a Roma, si terrà la presentazione del Rapporto CENSIS-IISFA (Associazione Italiana Digital Forensics), “Il valore della Cybersecurity in Italia. La sicurezza informatica garanzia di benessere e libertà”. L’obiettivo della ricerca è far emergere come l’incremento degli attacchi informatici, insieme con l’ampliamento dello spettro del cyber risk, influenzi le condotte di vita degli italiani.

Prenderanno parte all’evento: Maurizio Gasparri, Vice Presidente del Senato della Repubblica; Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione; Ettore Rosato, Segretario Copasir; Bruno Frattasi, Direttore Generale Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale; Giovanni Gagliano, Comandante VI Reparto dello Stato Maggiore della Difesa; Ivano Gabrielli, Direttore Polizia Postale; Giuseppe De Rita, Presidente del CENSIS; Gerardo Costabile, Presidente IISFA e AD di DeepCyber (Maggioli Group); Domenico Colotta, Presidente Assocomunicatori; Luigi Bellesi, Ricercatore CENSIS.

Sarà possibile seguire la presentazione sulla WebTv del Senato: https://webtv.senato.it