Come cambia l’esperienza di gioco con le nuove tecnologie

Tutte le volte che le innovazioni tecnologiche hanno posto in essere un cambiamento, piccolo o grande che fosse, il mondo del gaming ha saputo farne tesoro per superare i propri limiti. Si deve a questo forse il successo dei giochi in rete, che potremmo sostenere abbia avuto un certo merito anche sulla digitalizzazione in Italia.

La variegata scelta che l’intrattenimento online offre non è stata l’unica molla che ha fatto scattare un netto cambio di abitudini, che ci portano oggi a preferirlo rispetto a quello fisico. Le tecnologie di cui parliamo, infatti, hanno ridotto i tempi di attesa, personalizzato la nostra esperienza e saputo creare un coinvolgimento che è stato persino ripreso altrove.

Pensiamo al fenomeno della gamification, mutuato direttamente dall’attrattiva che i giochi e i videogiochi moderni hanno avuto su di noi. Oggi, poi, alla ormai nota realtà virtuale ed aumentata si è affiancata l’intelligenza artificiale. La qualità dei contenuti si eleva, grazie all’ottimizzazione di funzionalità e alle tecniche che si possono integrare con l’IA.

Cambiano gli strumenti tecnologici e anche le competenze di chi li realizza, che diventano più specifiche. È inevitabile allora che anche i servizi associati ai giochi online, da cui deriva la fidelizzazione del giocatore, sono attualmente oggetto di una grande rivoluzione. Sono in via di sviluppo le transazioni digitali anonime e sicure possibili con il blockchain, mentre è già collaudato un servizio clienti che offre risposte complete e dettagliate.

A fruire dei maggiori benefici delle tecnologie sono chiaramente i portali legali che offrono slot machine, frutto della trasmutazione in gioco di miti e leggende. Personaggi cinematografici insieme a simboli e icone del presente e del passato catturano l’attenzione grazie a moderne tecniche di grafica, che tengono conto anche dell’importanza della fruibilità del gioco stesso. L’interfaccia utente ne esce migliorata e di conseguenza anche l’esperienza di gioco.

Alta risoluzione e sistemi audio di ultima generazione non esauriscono il quadro, poiché il giocatore che investe nella rete ha bisogno di garanzie. Ed ecco che anche il generatore di numeri casuali diventa il cuore del gioco, cioè la trasposizione fisica di quel concetto che chiamiamo “fortuna”. Anche questo però si evolve con l’integrazione di bonus, free spin e altre possibilità di vincita.

Gioco, divertimento e sicurezza, in sintesi, sono i tre punti di approdo per le nuove tecnologie che qui trovano terreno fertile per svilupparsi, ma soprattutto per rispondere a nuove sfide.