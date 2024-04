Intelligenza Artificiale Opportunità e Rischi, incontro a Castellammare martedì 9

Martedì 9 aprile, alle ore 18.00, a Castellamare di Stabia, al Circolo Nautico Stabia in Via G. Bonito n. 2, si terrà la Tavola rotonda Intelligenza Artificiale Opportunità e Rischi che vedrà in un incontro, coordinato da Amleto Vingiani, Vice Presidente del Circolo Stabia, la partecipazione dei maggiori esperti della materia.

Ricco il parterre della tavola rotonda a cui parteciperanno:

Carles Sierra – Direttore dell’Artificial Intelligence Research Institute del Consiglio nazionale delle ricerche spagnolo

Gerardo Canfora – Rettore dell’Università degli Studi del Sannio

Vincenzo Loia – Rettore dell’Università degli Studi di Salerno

Carlo Sansone – Ordinario di Machine learning dell’Università “Federico II” di Napoli Vice Presidente della Fondazione “Futural Artificial Intelligence Research”

Mario Vento – Ordinario di intelligenza artificiale e robotica cognitiva e veicoli a guida autonoma dell’Università di Salerno

Beniamino Di Martino – Ordinario di ingegneria della conoscenza e della intelligenza artificiale dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e Responsabile scientifico del progetto Pon MIUR “Realtà Aumentata, AI e storytelling automizzata per i Beni culturali e per il turismo”

Nicola Mazzocca – Ordinario di sistemi di elaborazione delle informazioni dell’Università “Federico II” di Napoli Coordinatore del Dipartimento della transizione ecologica e digitale della Scuola nazionale dell’Amministrazione