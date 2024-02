Folletti e tesori d’Irlanda

Il mondo delle slot aggiunge continuamente nuovi titoli disponibili nei casinò online; alcuni rappresentano assolute novità, mentre in altri casi arrivano evoluzioni di giochi già in precedenza introdotti nei cataloghi delle piattaforme. Ogni titolo reca in sé suggestioni originali, abbinate a funzionalità che cercano di rendere le pause ludiche più vitali e divertenti.

Sulle ali dell’arcobaleno

Se si chiede a giovani e meno giovani quale meta possa essere ambita per futuri viaggi, una delle destinazioni che viene spesso citata è l’Irlanda, terra capace di affascinare per i paesaggi, l’atmosfera e le componenti mitiche e folcloristiche che la contraddistinguono da sempre. Oggi è possibile assaggiare un tocco d’Irlanda anche da casa, senza bisogno di muoversi e partire, grazie alle slot presenti nelle folte liste di giochi dei casinò web. Buon esempio in tal senso è la slot Leprechaun’s Luck, già inserita negli elenchi da qualche anno e ora riproposta in una versione un po’ più moderna impreziosita dalle funzioni Cash Collect.

A dominare è infatti l’ambientazione irlandese, simboleggiata dallo scenario di sfondo e da folletti che saltano su e giù dagli arcobaleni nascondendo pentole piene di monete. L’interfaccia grafica della slot è tutto sommato abbastanza ridotta, ma piacevole quanto basta per far assaggiare il sapore dell’isola di smeraldo, a cui naturalmente si legano le opportunità di vincita insite in una slot con griglie 5×3 e comprensiva di 30 linee di pagamento.

Pipe e quadrifogli

Venendo alle dinamiche di gioco vere e proprie, abbiamo una serie di simboli che appaiono sui rulli. Quelli di minore entità sono rappresentati dai classici simboli di carte da gioco. Si va poi gradualmente a salire con opzioni che ritraggono uno stivale, un boccale colmo di birra schiumosa, un ferro di cavallo, una pipa e il volto simpatico e sbarazzino dei folletti. Il simbolo wild ha la forma del quadrifoglio, non a caso noto in quanto elemento portafortuna. Per ottenere un incasso è necessario che compaiano almeno tre simboli uguali (wild compresi) su rulli tra loro adiacenti. Ci sono poi funzioni speciali che si attivano con la comparsa del logo Cash Collect (vincite o giri gratis) o con l’apparizione di una pentola d’oro. Alcune versioni del gioco dispongono inoltre di jackpot fissi di diversa entità (Grand, Major, Minor, Mini) insieme alla facoltà di effettuare puntate extra.

Come si vede, si tratta di una slot classica, a livello di regole. La sua popolarità è comunque dovuta alla gradevolezza estetica che strizza l’occhio alla cultura irlandese e consente di viaggiare con la fantasia. Un obiettivo che tutti gli sviluppatori perseguono attraverso la creazione di giochi che prendono come riferimento personaggi o luoghi conosciuti e amati, contemporanei o avvolti nel passato, da sfruttare per azioni ludiche rapide e prive di difficoltà, da compiere con il dispositivo preferito. Come per gran parte degli altri giochi inseriti nelle piattaforme di casinò, è possibile usufruirne nell’arco di tutte le 24 ore, con un unico account e senza tempi di attesa. A completare il quadro ci sono griglie informative, suggerimenti a video, opzioni di prova e frequenti promozioni.