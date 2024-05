Perché conviene installare la connessione internet a casa e come sceglierla

In un mondo sempre più digitalizzato, avere una connessione internet a casa è ormai indispensabile. Non solo per chi fa smart working, ovviamente è di grande supporto per il tempo libero (ad esempio per vedere un film in streaming) ma anche per agevolare lo studio. Volete scoprire tutti i benefit che otterrete stipulando un contratto e come trovare l’offerta più vantaggiosa?

Consigli pratici per individuare la migliore offerta

Se state pensando di stipulare un contratto di connessione internet casa, dovrete prendere in considerazione le vostre esigenze e allo stesso tempo alcuni fattori che potranno influenzare i costi. Ecco i principali da tenere a mente:

Velocità. Prendete in considerazione sia quella di download che quella di upload senza dimenticare quanti utenti saranno collegati contemporaneamente; Tipologia. Il secondo aspetto da valutare è quello di scegliere in base alla disponibilità di copertura e necessità tra ADSL, Fibra Ottica, Satellitare, 4G/5G. Una buona idea è sicuramente usare un comparatore online per confrontare le offerte fibra per la casa e individuare la più competitiva; Prezzi. Tenete a bada spese aggiuntive tra cui costi di attivazione, noleggio modem e altri servizi accessori; Fair Use Policy. Verificate che il piano offra abbastanza dati o traffico illimitato, se necessario e che non ci siano limiti per quanto riguarda la velocità dopo il raggiungimento di una determinata soglia; Affidabilità. Ultimo aspetto da considerare, ma non meno importante, è quello delle recensioni del servizio. Leggendo altre opinioni potrete farvi un’idea più chiara di copertura ed effettivo funzionamento.

Quali sono i vantaggi effettivi di una connessione domestica?

Dall’accesso a informazioni illimitate all’intrattenimento senza fine, valutiamo tutti i motivi per cui avere internet a casa può davvero cambiare la vita e scopriamo insieme quali sono tutti i vantaggi che si possono ottenere.

News in tempo reale da tutto il mondo

La rete dà modo di accedere a tantissime informazioni su qualsiasi argomento immaginabile, con notizie live per quanto riguarda le testate giornalistiche. Che si tratti di rimanere aggiornati sulle ultime notizie, di approfondire studi e ricerche, non può certamente mancare. Studenti, professionisti e curiosi possono beneficiare di questa vasta biblioteca digitale che è sempre disponibile, a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Opportunità business a portata di clic

Con l’avvento dello smart working in remoto, avere una connessione stabile a casa è più importante che mai. Infatti permette di lavorare da remoto per aziende di tutto il mondo senza la necessità di spostarsi fisicamente dando modo di accedere a maggiori possibilità professionali, avendo inoltre una flessibilità maggiore per quanto riguarda l’equilibrio tra vita lavorativa e personale.

Maggiori possibilità di avere forme di intrattenimento digitali

Le opzioni di intrattenimento online sono davvero tante. Dalle piattaforme di streaming Netflix e NowTV, che offrono migliaia di film e serie TV, ai siti di musica tra cui Spotify e Apple Music, fino alle piattaforme di videogame per i gamer appassionati del genere. Con una buona banda e qualche abbonamento con prezzi competitivi si potrà avere una vastissima scelta di divertimenti per tutta la famiglia.

Si può pianificare la formazione digitale

Il web ha rivoluzionato il modo in cui impariamo. Con accesso a corsi, tutorial su YouTube, e piattaforme e-learning, le opportunità sono illimitate e spesso gratuite o comunque low cost. Per studenti di tutte le età, l’accesso a risorse educative online può dare un twist in più all’istruzione tradizionale e aiutare nell’acquisizione di nuove competenze.

Miglioramento delle comunicazioni sociali

Non possiamo negarlo: viviamo in un mondo cosmopolita e globalizzato. Per questo, mantenere le relazioni sociali può essere difficile senza internet. Le piattaforme social Facebook, Instagram, e WhatsApp danno modo di restare in contatto con amici e familiari, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Che si tratti di condividere momenti importanti con un post o di chiamare un amico dall’altra parte del globo, la connettività domestica rende tutto ciò possibile con pochi clic.

Sistemi di sicurezza connessi

Avete mai pensato al modo in cui la connessione può aiutarvi a mantenere la vostra casa al sicuro? Tramite smartphone, con sistemi intelligenti, potrete migliorare la sicurezza, installando un impianto di allarme smart con sistema di rilevazione movimento, telecamere di sorveglianza e ricevere notifiche in tempo reale oltre a registrare ciò che accade. Insomma, potrete avere sicuramente un sistema di tutela maggiore. E se il dispositivo venisse manomesso? Riceverete comunque una notifica in tempo reale che potrà allarmarvi e chiedere il supporto della polizia.

Perché non accontentarsi dell’hotspot dello smartphone?

Molto probabilmente vi starete chiedendo perché sobbarcarvi di un costo aggiuntivo come un abbonamento internet quando già ne avete uno sul vostro smartphone. Per quanto performante, l’hotspot del cellulare darà una connessione più lenta, collegata strettamente ad una metratura limitata attorno al telefono e sicuramente non riuscirà a competere in performance per tutta la famiglia confrontato con modem senza cavi di una rete wireless tradizionale.