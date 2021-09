WindTre porta la fibra ultraveloce a Caserta.

WINDTRE continua ad estendere i servizi di connettività ultraveloce sul territorio della Campania e raggiunge con la rete fino ad 1 Gigabit di Open Fiber Caserta, città nota per la sua imponente Reggia Borbonica, che, insieme al complesso di San Leucio e all’Acquedotto Carolino, è inserita dal 1997 nel patrimonio dell’umanità dell’Unesco.

WINDTRE, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, conferma l’impegno ad estendere la copertura in fibra ultrabroadband sul territorio nazionale, in linea con l’obiettivo di collaborare al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie alla tecnologia in fibra ottica FTTH, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia.

Per Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di WINDTRE “l’ulteriore estensione della super fibra FTTH in Campania garantisce a cittadini e imprese un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità. La nostra rete ultrabroadband ‘Top Quality Network’ – continua il manager – abilita una serie di soluzioni all’avanguardia considerate ormai essenziali nella nostra vita quotidiana, soprattutto da chi studia o lavora da casa, oltre a supportare i servizi evoluti nell’ambito dell’intrattenimento, dalla fruizione di contenuti in streaming e on-demand, come il calcio, al gaming online. La rete in fibra ottica rappresenta un’infrastruttura di primaria importanza, fondamentale per sostenere il tessuto produttivo e favorirne l’evoluzione attraverso le soluzioni digitali” conclude Corti.

La linea ultraveloce di WINDTRE è attivabile con l’offerta ‘Super Fibra’, che offre navigazione illimitata con velocità fino a 1 Gigabit e il nuovo modem Wi-Fi 6 di ultima generazione che garantisce maggiore copertura in tutta la casa, più velocità e stabilità di connessione e fino a 120 dispositivi connessi contemporaneamente. L’attivazione è inclusa, in più Giga illimitati subito attivi per gli smartphone della famiglia. Inoltre, con ‘Super Fibra’ è possibile avere, incluso per 12 mesi, il servizio Amazon Prime, che comprende l’accesso illimitato a film e serie TV con Prime Video, più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, contenuti in-game e giochi ogni mese con Prime Gaming.