Napoli, tifosi in visibilio a Dimaro Folgarida per l’arrivo di capitan Di Lorenzo

Di Lorenzo infiamma il pubblico dello Stadio Comunale di Dimaro Folgarida, il capitano dello scudetto stamane è tornato in gruppo raccogliendo l’ovazione dei tifosi presenti. Sono i giorni del ritorno di tutti i Nazionali, l’ha annunciato Garcia ieri sera nel primo confronto con i tifosi: “Osimhen è sotto contratto, arriva con tutti gli altri”.

Un appuntamento che ha visto un’ampia partecipazione dei tifosi nell’apposita area eventi, con tante domande per Juan Jesus, Gollini e l’allenatore Rudi Garcia. Un momento particolarmente divertente della serata è avvenuto quando Gollini si è lanciato nel freestyle su richiesta di uno dei bambini che hanno rivolto delle domande ai loro beniamini.

Sono attesi oggi a Dimaro tutti i protagonisti dello scudetto, i giocatori più attesi come Kvaratskhelia, Zielinski, Raspadori, Rrahmani, Ostigard, in generale tutti i Nazionali impegnati nelle gare di Nations League, qualificazione agli Europei e alla Coppa d’Africa fino a metà giugno.

Simeone e Anguissa stanno lavorando per raggiungere il livello di forma dei propri compagni che hanno più allenamenti nelle gambe, avendo iniziato la preparazione sin dal primo giorno a Castel Volturno e poi a Dimaro.

Il programma di Garcia e del suo staff è renderli arruolabili in termini di condizione per la gara di lunedì alle 18 contro la Spal, il primo impegno di giovedì contro l’Anaune Val Di Non sarà riservato ai giovani che sono in ritiro dal primo giorno. L’ha detto anche Garcia: “Inizieremo con il 4-3-3, devo vedere anche i giovani della Primavera per capire se qualcuno può restare con noi. Sapere di aver una squadra top rende difficile l’arrivo di giovani ma lavoreremo anche su altri sistemi di gioco. Vedremo se cambiare in corso. Il 4-3-3 si può cambiare, ma i giocatori devono essere bravi a farlo in corsa”.

Intanto procede spedita la vendita dei biglietti online sul sito https://www.liveticket. it/ritironapolivaldisole

Parallelamente è possibile acquistare i biglietti all’Ufficio turistico nell’edificio del Comune a Dimaro.