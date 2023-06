Studio: a Capri seconda migliore spiaggia italiana per fuggire dal caldo quest’estate

Omio, la piattaforma di prenotazione leader in Europa per i viaggi in treno, autobus e aerei, ha pubblicato una classifica delle migliori spiagge per sfuggire al caldo di quest’estate. Lo studio analizza i prezzi di gelati, acqua in bottiglia, birra, dati meteorologici e recensioni del pubblico riguardo 75 delle spiagge più popolari.

Lo studio include dieci spiagge in Italia: Spiaggia San Vito lo Capo in Sicilia, la spiaggia di Marina Piccola a Capri, la spiaggia di Sansone sull’Isola d’ Elba, la spiaggia di Tropea a Tropea e la spiaggia di Ravenna a Ravenna, Cala Brandinchi in Sardegna, Scoglio di Monterosso a Monterosso a Mare, la spiaggia di Rimini a Rimini, Margherita di Savoia in Puglia e Marina Grande a Positano sulla costa amalfitana.

Le previsioni stimano che quest’anno sarà più bollente del 2022 e quando nelle città le temperature superano i 30˚C il caldo può diventare particolarmente fastidioso. Benché l’aria condizionata sia un elettrodomestico piacevole da avere in casa, una buona idea potrebbe essere programmare una gita al mare. Bevande fresche e gelati sono un must per una giornata in spiaggia. Queste necessità elementari per la spiaggia non devono necessariamente costare una fortuna se i viaggiatori si dirigono verso le destinazioni della seguente classifica.

Tabella 1: Le 10 spiagge più economiche. Guarda la ricerca completa che include 75 delle spiagge più popolari qui: www.omio.it/c/le-migliori-spiagge-in-europa

Classifica Spiaggia Destinazione Gelato Birra Spuntino veloce Temperatura 1 Spiaggia di Cleopatra Alanya, Turchia 0,12 € 1,61 € 5,13 € 24 °C 2 Spiaggia lunga Ulcinj, Montenegro 1,20 € 0,70 € 6,00 € 23 °C 3 Spiaggia di Primorsko Primorsko, Bulgaria 1,01 € 0,79 € 6,13 € 22 °C 4 Playa de Ses Illetes Formentera, Spagna 0,90 € 0,93 € 14,00 € 25 °C 5 Sabbie d’oro Varna, Bulgaria 0,91 € 0,79 € 7,66 € 22 °C 6 Side Halk Beach Side, Turchia 1,00 € 1,76 € 2,61 € 27 °C 7 Spiaggia di Heringsdorf Usedom, Germania 2,00 € 0,94 € 7,00 € 17 °C 8 Yahsi Beach Bodrum, Turchia 0,49 € 1,83 € 5,60 € 25 °C 9 Fig Tree Bay Protaras, Cipro 1,90 € 1,08 € 12,00 € 28 °C 10 Spiaggia di Agadir Agadir, Marocco 0,92 € 2,10 € 3,20 € 25 °C

La spiaggia di Cleopatra ad Alanya, in Turchia, è la migliore di quest’estate

La località balneare di Alanya, sulla riviera turca, con le sue ampie spiagge sabbiose, è da decenni una delle destinazioni di viaggio più popolari. Con i suoi prezzi notevolmente convenienti, questa destinazione balneare si colloca al primo posto nella lista delle migliori spiagge per sfuggire al caldo di quest’estate.

I gelati sono estremamente economici a Cleopatra Beach, con un prezzo di circa 0,12 € a porzione, il che consente di provare facilmente tutti i gusti di gelato senza sforare il budget. Una bottiglia d’acqua è disponibile a 0,37 € in media e una birra in spiaggia costa 1,61 €. Si tratta di offerte straordinariamente vantaggiose per sopportare il caldo dell’estate.

Anche altre destinazioni turche come Side e Bodrum ottengono buoni risultati nell’ambito di questo studio. Questo e altri risultati favorevoli fanno della Turchia una delle destinazioni più convenienti per una vacanza al mare.

La Long Beach di Ulcinj, in Montenegro, si colloca al secondo posto della classifica e batte altre spiagge famose in tutto il mondo come Playa de Palma a Maiorca o la Plage de Pampelonne a St. Tropez. Il Montenegro ha ricevuto un punteggio particolarmente alto grazie all’offerta di prezzi accessibili e alle buone valutazioni online dei frequentatori. Una bottiglia d’acqua grande in spiaggia costa circa 0,76 € e la birra è ancora più economica, circa 0,70 €.

Tabella 2: Le migliori spiagge in Italia. Guarda la ricerca completa con 75 delle spiagge più popolari qui: www.omio.it/c/le-migliori-spiagge-in-europa

Classifica Italia Classifica internazionale Spiaggia Destinazione Gelato Birra Spuntino veloce Temperatura 1 36 Spiaggia San Vito lo Capo Sicilia 2,30 € 1,37 € 10,00 € 24 °C 2 38 Spiaggia di Marina Piccola Capri 2,50 € 1,68 € 10,00 € 24 °C 3 41 Spiaggia di Sansone Elba 2,50 € 1,68 € 13,92 € 22 °C 4 45 Spiaggia di Tropea Tropea 3,50 € 1,75 € 10,00 € 24 °C 5 47 Spiaggia di Ravenna Ravenna 2,00 € 2,00 € 15,00 € 24 °C 6 49 Cala Brandini Sardegna 2,80 € 1,33 € 15,00 € 25 °C 7 60 Scoglio di Monterosso Monterosso al Mare 2,50 € 1,68 € 10,00 € 21 °C 8 61 Spiaggia di Rimini Rimini 3,00 € 1,28 € 15,00 € 23 °C 9 65 Margherita di Savoia Puglia 2,50 € 1,00 € 27,75 € 25 °C 10 68 Marina Grande di Positano Amalfi Coast 3,50 € 3,00 € 12,50 € 23 °C

Le migliori spiagge in Italia

La spiaggia di San Vito lo Capo, in Sicilia, si colloca al primo posto tra le spiagge italiane, ma solo al 38° posto nella classifica internazionale delle migliori e più convenienti spiagge europee. San Vito lo Capo ottiene un punteggio positivo per quanto riguarda i servizi da spiaggia come gelati, acqua, snack e birra a prezzi accessibili. Una pallina di gelato in spiaggia costa circa 2,30 € e uno spuntino a pranzo costa solo 10,00 €.

La spiaggia più famosa, in base alle recensioni dei turisti, è quella di Sansone all’Isola d’Elba. La spiaggia ha infatti ricevuto un punteggio di 4,6 stelle su 5 ed è stata classificata terza fra le migliori spiagge italiane.

Il gelato è una necessità primaria in spiaggia durante l’estate. I prezzi dei gelati nelle spiagge italiane partono da 2,00 € alla Spiaggia di Ravenna e arrivano a 3,50 € alla Spiaggia di Tropea e alla Marina Grande di Positano sulla Costiera Amalfitana. Rispetto ad altre località europee, il gelato famoso in tutto il mondo è dunque piuttosto costoso. La media europea per una pallina è di 2,28 €.

Nel complesso, le spiagge italiane sono generalmente meno economiche rispetto a quelle di Spagna, Croazia o Germania. La maggior parte delle spiagge italiane analizzate si trova nella metà inferiore della classifica. Particolarmente alti sono i prezzi per un piccolo pranzo in spiaggia. I visitatori di Margherita di Savoia, in Puglia, devono spendere più di 25,00 € per soddisfare la loro fame. A soli 10,00 €, quindi più accessibili, si rivelano le spiagge di San Vito lo Capo, Marina Piccola a Capri, quella di Tropea e Scoglio di Monterosso.

Le migliori spiagge per il gelato

Per chi cerca un gelato economico, la Turchia è il posto giusto. Le tre offerte più convenienti per un gelato in spiaggia si trovano infatti tutte in località turche. Il gelato più economico si trova sulla spiaggia di Cleopatra, ad Alanya, con circa 0,12 € a porzione, seguita dalla spiaggia di Amasra, sulla costa del Mar Nero, con circa 0,28 € e dalla spiaggia di Yahsi a Bodrum, con circa 0,49 €.

Il gelato a 1,00 € o meno si può trovare solo in 9 delle 75 spiagge prese in esame, ovvero: la Side Halk Beach a Side (Turchia), Plaża Jastarnia a Hel (Polonia), Golden Sands a Varna (Bulgaria), Plage d’Agadir ad Agadir (Marocco), Playa de Ses Illetes a Formentera (Spagna), Durrës Beach a Tirana (Albania), Yahsi Beach a Bodrum, Amasra Plajı ad Amasra e Cleopatra Beach ad Alanya (Turchia).

Il gelato più caro d’Europa si trova invece in Francia. In una normale giornata alle Plages du Mourillon a Tolone, i turisti devono spendere in media 4,70 € per rinfrescarsi con un gelato.

Maggiori informazioni riguardo a questo studio, una spiegazione della metodologia e le fonti complete possono essere trovate al seguente link: www.omio.it/c/le-migliori-spiagge-in-europa

