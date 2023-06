Different Salon, dalla festa scudetto al Global Festival di Ischia

“Different Salon” è uno dei saloni più in voga negli ultimi tempi a Roma. Qualità, attenzione e cortesia sono tre dei tanti punti forti dell’azienda.

Quando e come nasce Different Salon?

“Ho aperto il salone due anni fa. Avevo gestito precedentemente vari saloni e con Different Salon ho realizzato il sogno di averne uno tutto mio con una mia idea ben precisa”.

A cosa è dovuto il nome del salone?

“Il nome nasce dall’idea di fare letteralmente la differenza rispetto agli altri. Nel nome c’è la nostra idea maestra, ovvero quella di valorizzare ogni tipo di viso e ogni tipo di look per ogni cliente a tal punto che studiamo anche l’armocromia”.

Una differenza non solo nel nome, ma anche nei fatti?

“Assolutamente sì. Vogliamo differenziarci rispetto alla concorrenza anche materialmente, affidandoci anche a vari macchinari con il quale ad esempio analizziamo il capello con una visione 3D. Inoltre dedichiamo molto tempo al cliente con tanta consulenza. Cerchiamo di tirar fuori le loro idee di taglio per poi portarle ai capelli: non facciamo quello che piace a noi ma realizziamo l’idea dei nostri clienti mettendo a loro disposizione la nostra professionalità”.

Professionalità al top anche per i prodotti che utilizzate.

“Sì, ci affidiamo a Farmaca international e Milkshake, marchi entrambi leader del settore. Prodotti di altissima qualità che non utilizzano solfati, siliconi, parabeni, ecc. La nostra idea è rispettare i capelli e consigliare il prodotto giusto anche a casa”.

Un’attenzione che dedicate anche al rispetto dell’ambiente.

“Per noi è molto importante questo discorso e lo rispettiamo il più possibile al pari dei capelli dei nostri clienti. Tutti i nostri prodotti ad esempio sono biodegrabili”.

Accoglienza, attenzione, differenza e professionalità. Come possono raggiungervi i nostri lettori?

“Siamo a viale San Giovanni Bosco 130 a Roma, al civico 134 abbiamo anche un parcheggio gratuito. Lavoriamo solo su appuntamento per dedicarci senza disturbo alcuno ad ogni singolo cliente. Vi aspettiamo!”.

Ai nostri microfoni è intervenuto Alessio Giustini, hair stylist proprietario del salone, in partenza con alcuni giornalisti per il Global Film Festival nella bellissima isola d’Ischia. Ricordiamo che lui ha seguito il Campionato di serie A e la festa scudetto del Napoli. Il suo staff presenzierà al ritiro della squadra SSCN in Trentino a Dimaro.