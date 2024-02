Paranormal Circus da mercoledì 14 a Licola (ex Magic World)

Grandi emozioni con il travolgente horror show del Paranormal Circus dei fratelli Martini, a Napoli dal 14 febbraio al 3 marzo, porta in scena il capitolo “Le Origini”, una dimensione interattiva, da brivido ed eccitante.

Il dark chapiteau stazionerà a Napoli, uscita tangenziale Licola (ex Magic World. In programma i seguenti spettacoli: tutte le sere , ore 21.00; sabato e domenica, due spettacoli, ore 18.00 e 21.15.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.paranormalcircus.it ;la pagina Facebook Paranormal Circus; la pagina Instagram paranormalcircus; oppure chiamare il 3287850730.

Paranormal Circus” coniuga, teatro, circo e cabaret, una storia horror con sfumature sexy per emozionare in modo sconvolgente il pubblico. Vivere l’emozione di uno show esaltante, dal contest horror, acrobatico, sensuale e circense, questo è il “Paranormal Circus”, una produzione esclusiva dei fratelli Martini. La famiglia circense Martini ha già prodotto spettacoli di grande successo: “Illusion – Le Grand Galà du Cirque”, trittico perfetto tra arti circensi, mondo della magia e dell’illusionismo; “Phenomena Circus – Lo spettacolo degli Orrori”, record di incassi con 35.000 biglietti venduti in soli 25 giorni, segue lo straordinario successo di The Kingdom nel 2016.

Un cast d’eccezione di caratura internazionale, è pronto ad emozionarvi con brividi a fior di pelle, catturando il pubblico attimo per attimo. Sarete catapultanti in una dimensione parallela, varcato l’ingresso l’inizio è immediato, il celebre pre-show un tunnel tortuoso, popolato da creature arcane. Raggiunta la vostra poltrona, per due intense ore l’arte horror-circense vi incanterà con straordinarie performance di illusionismo, fachirismo estremo, acrobatica aerea e giocoleria.