Novembre blu, prevenzione a Tufino sabato 25

“Basta davvero poco per stare bene: vivere in modo sano ed equilibrato può salvarci la vita” –È con queste parole che la psicologa Mara De Falco, ha sottolineato l’importanza di ‘Novembre blu’, giornata dedicata alla salute, prevenzione e benessere.

Sabato 25 novembre, infatti, a partire dalle ore 9.00, in Piazza Felice Esposito nei locali del comune di Tufino, la cittadinanza tutta è invitata a partecipare ad un evento dove protagonista sarà la salute. Preziosa la collaborazione di medici che saranno a disposizione di tutti coloro che vorranno sottoporsi a screening gratuiti.

Saranno attivi vari ambulatori specialistici con Carmine Dalia, internista, cardiologo, Daniela Della Gala, Direttore Sanitario della rete Laboratori Della Gala, e la biologa nutrizionista Donatella Paola Provvisiero.

“La moderazione e prevenzione sono le vie da percorrere per ritrovare la salute -continua la dottoressa De Falco- Educare i cittadini agli screening periodici è una forma di prevenzione che negli ultimi anni mi sono prefissata come obiettivo necessario e indispensabile per migliorare la qualità della vita. Ecco il perché del progetto ‘Novembre Blu”, giornata volta alla diffusione del concetto di prevenzione. Si è potuta realizzare grazie al patrocinio del Comune di Tufino, al Sindaco Michele Arvorio, al Vicesindaco Nicola Bifulco, e alla valida professionalità dei medici coinvolti che, con abnegazione sin da subito, mi hanno supportata e sposato il lodevole progetto. A tutti loro, indistintamente, va la mia profonda gratitudine”. Le iniziative volte alla tutela del benessere fisico e alla prevenzione sono fondamentali per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della salute a tutte le età e poter accedere a consulenze e visite gratuite è un’ottima occasione per molte persone. Avere il senso di responsabilità, ascoltare i segnali che il nostro corpo lancia, e sottoporsi con regolarità ai controlli, sono risposte prioritarie per preservare il nostro benessere psicofisico. Il progetto della dottoressa De Falco proseguirà con altre giornate polispecialistiche in programma per il prossimo 2024

Sabrina Ciani