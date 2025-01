Palazzo Reale, apre la mostra sul Centenario Rotary Napoli

- pubblicità -

Il Palazzo Reale, in occasione del Centenario del Rotary Club Napoli, ospita nell’Androne delle Carrozze una mostra celebrativa, dal 28 gennaio al 15 giugno 2025.

“Cento anni di Rotary per Napoli” è l’esposizione che si propone di narrare la storia del Rotary Club Napoli attraverso un viaggio interattivo in un secolo di impegno, servizio e contributi alla comunità. In cinque ambienti, con cinquanta pannelli grazie ad una combinazione di esposizioni fotografiche, documenti, video, testimonianze e installazioni interattive tramite QR code e NFC.

“Il Palazzo Reale di Napoli si apre al mondo dell’associazionismo e del Terzo Settore per ampliare la sua offerta culturale – ha dichiarato Paola Ricciardi, dirigente delegata del Palazzo Reale di Napoli – e creare sinergie come questa con il Rotary, che ci consentirà per di più di realizzare un atto di mecenatismo, una buona pratica che intendiamo estendere anche ad altre realtà cittadine”

Per l’occasione il Rotary Club Napoli contribuirà al restauro di due orologi, uno esposto a Palazzo Reale, l’altro a Villa Pignatelli. Il primo, raffigurante Atlante che regge il globo terrestre, realizzata dell’orologiaio Jacques-Augustin Thuret con cassa dell’ebanista André-Charles Boulle fa parte della collezione farnese ed è esposto nel Salone d’Ercole, sala in cui si sono svolti gli incontri del G20, il Summit Unesco e la conferenza internazionale dei Ministri della Cultura del Mediterraneo.

La mostra non offre solo un viaggio nel tempo, attraverso immagini, documenti e testimonianze, ma è soprattutto un messaggio di speranza per il futuro.

“Cento anni di attività dimostrano che, con lavoro di squadra e visione chiara, è possibile fare la differenza – ha sottolineato conclude il presidente Massimo Franco – Il Rotary continuerà a essere al servizio di Napoli, perché il nostro impegno non si ferma qui: è solo l’inizio di un nuovo capitolo”

I visitatori avranno l’opportunità di conoscere i valori del Rotary, tra cui servizio, solidarietà e promozione della pace, nonché l’impatto dei suoi progetti mediante iniziative umanitarie, culturali e sociali con cui il Rotary ha cercato di rispondere con concretezza e passione alle esigenze della città di Napoli.

Fondato nel 1924, il Rotary Club Napoli ha sempre posto al centro della propria missione il servizio agli altri, l’amicizia, e la promozione di alti valori etici.

La mostra è visitabile gratuitamente nell’Androne delle Carrozze di Palazzo Reale di Napoli, con accesso dal Cortile d’Onore, tutti i giorni della settimana dalle 9.00 alle 19.00.