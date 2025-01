StraVAGANZA, domenica 19 a Capua

- pubblicità -

FaziOpenTheater 2024 – 2025 (VII Edizione)

Rassegna Nazionale di Teatro – Danza – Arti Performative

Ideazione e direzione artistica di Antonio IAVAZZO

Organizzazione generale di Gianni ARCIPRETE

8^ spettacolo in programma

Sezione TEATRODANZA

Curatrice Sezione Annamaria DI MAIO

DOMENICA 19 GENNAIO 2025 – ORE 19.00

Sala Teatro Palazzo Fazio, via Seminario 10 – Capua (CE)

Compagnia “Arb Company Dance” di Capua (CE)

“StraVAGANZA”

Coreografia: Fernando Suels Mendoza

Interprete: Roberta De Rosa

Direzione artistica: Annamaria Di Maio

NOTE DI REGIA

La performance celebra il diritto alla stravaganza, esplorando la ricca diversità della vita e l’unicità di ogni individuo. La coreografia va oltre la deviazione dalla norma, enfatizzando l’originalità e l’autenticità. Il movimento è presentato come espressione di identità libera ed esuberante, abbracciando la stravaganza come tratto distintivo positivo. La danza esplora l’eccentricità, l’abbondanza e la prodigalità, superando i limiti ragionevoli e celebrando la diversità. Ispirata anche alla geometria, la coreografia rappresenta l’unità nella varietà. La performance è un atto di resistenza alla normalità, invitando a entrare nel mondo del libero movimento e celebrando la libertà di espressione, l’autonomia individuale e il valore della stravaganza in un mondo che talvolta dimentica l’importanza della diversità e dell’originalità.