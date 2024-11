Ferrarelle apre il Parco Sorgenti alle scuole

- pubblicità -

Ferrarelle Società Benefit, quarto player nel settore delle acque minerali in Italia, conferma il suo impegno verso le persone e la comunità del territorio campano, aprendo nuovamente le porte del proprio stabilimento di Riardo e del Parco delle Sorgenti agli studenti della Campania: nel primo anno il progetto ha coinvolto oltre 1.000 ragazzi e ragazze durante l’intero anno scolastico.

Questa iniziativa offre agli studenti l’opportunità di entrare in contatto con la realtà dell’azienda, visitare lo stabilimento e partecipare a laboratori didattici progettati per diverse fasce d’età sui temi della gestione responsabile della risorsa idrica, mentre i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado potranno apprendere le diverse professionalità dell’azienda per avvicinarsi al mondo del lavoro in maniera consapevole.

Questi momenti saranno organizzati con il partner educativo La Fabbrica, Ente di Formazione per il personale docente della scuola italiana accreditato dal Ministero dell’Istruzione.

Il Parco Sorgenti di Riardo, un’area naturale di 150 ettari nell’Alto Casertano, ospita le 13 sorgenti delle acque naturalmente effervescenti alla base della produzione di Ferrarelle. Queste sorgenti confluiscono in una vasca di miscelazione protetta da un sistema igienico-sanitario che salvaguarda l’acqua dall’origine all’imbottigliamento. Inoltre, dal 2010 il Parco è stato oggetto di un piano di valorizzazione grazie alla proficua collaborazione con il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, con cui Ferrarelle promuove iniziative di salvaguardia sul territorio locale e nazionale. Il Parco Sorgenti di Riardo rappresenta un esempio concreto di buona gestione delle risorse e valorizzazione paesaggistica.

Per poter prenotare una visita sono disponibili il numero verde 800 010 316 e l’indirizzo mail centrocoordinamento@scuola.net