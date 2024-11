Diritti infanzia e adolescenza, iniziative del Comune

- pubblicità -

In occasione della Giornata mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, l’Assessora all’Istruzione e alle Famiglie, Maura Striano, interverrà mercoledì 20 novembre a due eventi significativi dedicati alla sensibilizzazione sui diritti dei bambini e degli adolescenti. Parteciperà infatti alle prime sedute dei Consigli Municipali Junior: presso la Municipalità III (Via Lieti n. 97, dalle h. 9,30) e la Municipalità X (Via B. Cariteo n. 51, dalle h. 11).

Si tratta di un momento di grande importanza, in cui i giovani cittadini delle municipalità napoletane avranno l’opportunità di esprimere le proprie opinioni su temi che riguardano la loro quotidianità, la loro crescita e il futuro della città, coinvolgendo direttamente le istituzioni in un dialogo aperto e costruttivo.

Il Comune di Napoli, aderisce inoltre all’iniziativa “Go Blue”, promossa dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani e dall’Unicef per sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti dell’infanzia: mercoledì, a partire dalle ore 16:55, la Fontana del Nettuno in Piazza Municipio e il colonnato di Piazza del Plebiscito saranno illuminati di blu, il colore simbolo dell’infanzia, a testimonianza dell’impegno costante della città nel promuovere la protezione e il benessere delle giovani generazioni.