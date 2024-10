Notte al museo con il Munaciello all’Archivio storico del Banco di Napoli

- pubblicità -

Vivere Napoli, marchio di Meta Creativa S.r.l., in collaborazione con Grandenapoli.it, Tappeto volante, Gentile Bottega Gastronomica e il birrificio Kbirr è lieto di presentare un evento imperdibile che unisce storia, cultura, leggenda e gastronomia: “Una notte speciale al museo con il Munaciello”. L’appuntamento, fissato per sabato 5 ottobre, si terrà presso Il Cartastorie, museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, in Via dei Tribunali 214, uno dei luoghi più suggestivi e affascinanti della città.

A partire dalle ore 19:00, i visitatori saranno guidati in una straordinaria visita teatralizzata tra le antiche scritture dell’Archivio, sotto la guida del leggendario Munaciello, icona del folklore napoletano. Attraverso il racconto delle storie e dei segreti custoditi negli archivi secolari, il Munaciello trasporterà il pubblico in un viaggio unico nel cuore della Napoli storica. Un percorso ricco di mistero, aneddoti curiosi e un pizzico di ironia, che farà rivivere le vicende e le tradizioni napoletane sotto una nuova luce.

Al termine della visita, gli ospiti potranno immergersi in un aperitivo d’eccezione, offerto da Gentile Bottega Gastronomica, con le sue rinomate coppette gastronomiche, e accompagnato dalla degustazione della birra artigianale Kbirr, simbolo dell’autentico spirito partenopeo. Un’esperienza sensoriale completa, che unisce la cultura enogastronomica locale alla tradizione storica della città.

Il Cartastorie, Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, custodisce un patrimonio inestimabile di storie, personaggi e vicende legate agli antichi banchi pubblici napoletani, con oltre ottanta chilometri di documenti, 17 milioni di nomi e dettagli che raccontano 450 anni di storia. Un’opportunità unica per scoprire questo tesoro di memorie attraverso un’esperienza coinvolgente e teatralizzata.

L’evento si svolgerà sabato 5 ottobre al Cartastorie, Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli – Via dei Tribunali, 214 dalle ore 19:00 alle 22:00 (turni ogni 20 minuti, max 30 persone per turno)

I biglietti sono acquistabili su viverenapoli.com

Per info e prenotazioni prenotazioni@viverenapoli.com – tel. +39 334 111 9819