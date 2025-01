Aumento fitti case popolari della Regione, interrogazione di Nappi (Lega)

- Pubblicità -

“Dal primo gennaio, in base a una discutibile e inquietante delibera della Giunta De Luca, l’Acer ha moltiplicato all’improvviso il canone di fitto per gli inquilini delle case popolari di proprietà della Regione, utilizzando un parametro contrario a ogni logica e morale. Il risultato è che, dalla fine di questo mese, pensionati, dipendenti a basso reddito, disoccupati e persone con disabilità (questa è nella stragrande maggioranza dei casi, la platea degli assegnatari degli alloggi di edilizia popolare) avranno enorme difficoltà a pagare il canone, in alcuni casi aumentato anche del 400%. Il tutto per continuare a vivere nel degrado di palazzoni che spesso cadono a pezzi, con ascensori guasti, servizi comuni inesistenti, infiltrazioni d’acqua e a volte, addirittura, amianto a vista. È questa l’idea di politica abitativa delle sinistre di questa regione? Fare cassa sulla pelle delle fasce deboli per poi magari sperperare gli introiti in misure clientelari? Per questo motivo ho presentato apposita interrogazione consiliare per sapere se il presidente della Giunta regionale intenda intervenire: con l’immediata sospensione, da parte dell’Acer, delle richieste di pagamento dei canoni maggiorati; con la revoca della delibera di Giunta che ha innescato detti spropositati aumenti; con la richiesta formale all’Acer di provvedere all’immediata ricognizione del suo intero patrimonio immobiliare perché si effettuino le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie”.

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.