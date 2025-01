Uliano Lucas protagonista de Il Sabato della Fotografia

- pubblicità -

La storia dell’Italia contemporanea prende vita attraverso gli scatti dei grandi fotoreporter nel nuovo appuntamento de Il Sabato della Fotografia, il format ideato e curato da Pino Miraglia, in programma sabato 18 gennaio alle ore 11.00 presso la Sala Assoli, spazio artistico multidisciplinare nel cuore di Napoli.

Protagonista dell’incontro sarà Uliano Lucas, maestro del fotogiornalismo italiano, che inaugurerà il ciclo Storie d’Italia, curato da Manuela Fugenzi.

L’appuntamento, intitolato Partire: la fotografia italiana e l’emigrazione, offrirà uno sguardo intenso e vivido sulle migrazioni interne ed esterne che hanno trasformato il nostro paese tra gli anni Sessanta e Settanta.



Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 345 467 9142 oppure scrivere all’indirizzo email assoli@casadelcontemporaneo.it

Con la sua lente empatica e acuta, Lucas ha documentato le trasformazioni sociali dell’Italia, immortalando le vicende di migliaia di italiani in cerca di futuro, dal sud al nord della penisola e oltre i confini nazionali, verso il Nord Europa. Le sue immagini, divenute simbolo delle radici e dei conflitti della nostra storia, non sono solo testimonianze visive: sono strumenti di riflessione sull’identità collettiva e sulle tensioni sociali del presente. Attraverso il dialogo con Manuela Fugenzi, Lucas ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera, offrendo una narrazione unica che intreccia memoria personale e coscienza storica.

Il Sabato della Fotografia si conferma così un appuntamento imprescindibile per appassionati e studiosi di fotografia, oltre che per chi desidera interrogarsi sulle dinamiche storiche e culturali del nostro tempo. L’evento, ideato da Pino Miraglia, arricchisce il panorama culturale della città di Napoli, unendo il potere evocativo delle immagini al rigore del racconto critico. Non perdete l’occasione di incontrare una delle voci più autentiche del fotogiornalismo italiano e di immergervi in un viaggio tra passato e presente, guidati dalla forza visiva di scatti che hanno fatto storia.