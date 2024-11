Verso il lavoro, job meeting alla Mostra d’Oltremare

- pubblicità -

Per tre giorni,presso lagrazie all’iniziativa, a cui hanno aderito le principali Agenzie per il Lavoro del territorio, chi è alla ricerca di un impiego, senza limiti di età, avrà la possibilità di partecipare a colloqui e incontri e mettere a frutto le competenze acquisite nel tempo sia attraverso il percorso di studi che grazie ad esperienze occupazionali pregresse confrontandosi con diverse realtà in grado di assumere nuova forza lavoro.

Tre giorni di confronti e colloqui per valorizzare il proprio percorso professionale e trovare l’occasione giusta.

Le prenotazioni sono aperte dal 26 novembre al 2 dicembre.