Stellantis, si dimette il CEO Tavares

Il recente sviluppo che ha visto le dimissioni di Carlos Tavares dalla posizione di CEO di Stellantis ha sorpreso molti nel settore automobilistico.

Le sue dimissioni sono state prontamente accettate dal consiglio d’amministrazione dell’azienda e sono diventate effettive immediatamente. Si è saputo che queste informazioni sono state direttamente comunicate dal presidente di Stellantis, John Elkann, al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, così come al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ciò sottolinea l’importanza della notizia non solo per il gruppo industriale ma anche per l’economia nazionale.

Il consiglio d’amministrazione di Stellantis ha avviato subito la ricerca di un nuovo CEO permanente. Questo compito è affidato a un Comitato Speciale del Consiglio, che si prevede concluderà il processo di selezione entro la prima metà del 2025. Nella fase di transizione, verrà formato un nuovo Comitato Esecutivo presieduto da John Elkann, il quale avrà la responsabilità di mantenere la continuità gestionale.

Inoltre, Stellantis ha rassicurato gli investitori confermando le previsioni finanziarie per l’anno intero 2024, presentate ad ottobre 2024.

La dichiarazione di Elkann ha enfatizzato l’apprezzamento per il contributo di Tavares, sia nella creazione di Stellantis che nei precedenti successi con i marchi PSA e Opel. Egli ha sottolineato l’importanza del ruolo avuto da Tavares nel posizionare Stellantis come leader globale nel settore automobilistico.

Nello stesso comunicato, Elkann ha espresso la sua intenzione di lavorare a stretto contatto con il nuovo Comitato Esecutivo ad interim, con l’aiuto di tutto il team di Stellantis, per garantire la continuità e la realizzazione della strategia aziendale a lungo termine, mirando a soddisfare le esigenze di tutti gli stakeholder dell’azienda.

Infine, Henri de Castries, direttore indipendente senior di Stellantis, ha evidenziato come il successo dell’azienda sia stato determinato da una forte coesione tra gli azionisti principali, il consiglio d’amministrazione e il CEO. Tuttavia, nelle ultime settimane sono emerse differenze di vedute che hanno reso necessaria la decisione di oggi. Questo suggerisce che, nonostante i successi raggiunti, vi erano disaccordi strategici interni che hanno portato al cambiamento nella leadership dell’azienda.