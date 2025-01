- pubblicità -

Venerdì 31 gennaio 2025, presso l’istituto Salesiano Napoli Don Bosco, si svolgerà, come ogni anno la festa evento in ricordo di Don Bosco dal titolo: “GiòNa”– Giovanni Bosco e Napoli.

Per celebrare il santo della pedagogia del Sistema Preventivo, il Don Bosco Napoli, dalle 15:00 alle 18:00, accoglierà circa 700 ragazzi provenienti da tutte le educative territoriali e da tutti i centri diurni di Napoli accompagnati da circa 100 educatori, per trascorrere un pomeriggio all’insegna di giochi dal tema “Ancorati alla speranza, pellegrini con i giovani”: titolo della Strenna 2025, ispirata al Giubileo della Chiesa.

Una festa per incontrarsi, cooperare e fare rete. Ospiti speciali, alla VI edizione di “GiòNa”, il cardinale di Napoli don Domenico Battaglia, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli Luca Trapanese e il presidente della III municipalità Fabio Greco.

Di seguito il programma della giornata:

15:00 -Arrivi e accoglienza

15:30 – Inizio dei giochi

17:00 – “Conosci Giò”a seguire i saluti del Sindaco,

del cardinale di Napoli e delle autorità presenti

18:00 – Saluti

Il Don Bosco Napoli, centro d’accoglienza giovanile, guidato dai Salesiani di Don Bosco e da un’equipe di educatori, psicologi, volontari e formatori, dispone al suo interno, di un ampio oratorio, necessario per attività ludiche e di formazione, di tre comunità di tipo residenziale per minori e per stranieri, di un centro di intervento diurno nella forma semiresidenziale, di un centro di educativa territoriale e di un Centro di Formazione Professionale.