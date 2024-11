Don Mimmo Battaglia creato Cardinale

- pubblicità -

Lo ha reso noto nel pomeriggio del 4 novembre il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni: “Papa Francesco annuncia di aver incluso fra i nomi dei nuovi cardinali che saranno creati nel corso del prossimo Concistoro del 7 dicembre Sua Eccellenza Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli”.

“La Chiesa di Napoli esulta e rende lode a Dio per l’annunciata nomina a Cardinale di Santa Romana Chiesa dell’Arcivescovo Metropolita don Mimmo Battaglia, esprimendo viva gratitudine al Santo Padre, Papa Francesco, per questa nomina che rappresenta certamente il riconoscimento del grande impegno pastorale di don Mimmo, particolarmente legato al mondo della sofferenza ed anche portatore delle forti speranze e dei desideri di riscatto della gente del Sud.

Si tratta di una scelta che viene a confermare la premurosa attenzione che Papa Francesco ha sempre avuto per la Chiesa di Napoli e le Chiese del Meridione, impegnate ad essere segno di speranza per quanti anelano ad una vita in pienezza.

Le comunità parrocchiali della Diocesi In questo tempo accompagneranno con la preghiera il loro Pastore alla celebrazione del 7 dicembre per il suo nuovo ministero a servizio della Chiesa Universale.

I VESCOVI AUSILIARI DELL’ARCIDIOCESI

DON MICHELE AUTUORO

DON GAETANO CASTELLO

DON FRANCO BENEDUCE”