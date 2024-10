Camorra, Polizia arresta 60 persone

- pubblicità -

Questa mattina, in una vasta operazione coordinata dalle autorità, circa 350 agenti di polizia sono stati dispiegati a Napoli per eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 60 individui.

Questo intervento su larga scala rappresenta un tentativo deciso di combattere il crimine organizzato nella regione. Le accuse mosse contro queste persone sono estremamente gravi e diversificate.

Si va dall’associazione di stampo mafioso, che implica la partecipazione a un’organizzazione criminale con caratteristiche tipiche della mafia, al tentato omicidio, un crimine che si riferisce all’intenzionale tentativo di togliere la vita a una persona.

Inoltre, gli arrestati sono accusati di estorsione, che consiste nel costringere qualcuno a fare o non fare qualcosa, spesso mediante minacce o violenza, e di traffico di droga, un’attività illecita riguardante la produzione e la distribuzione di sostanze stupefacenti. Le indagini si concentrano particolarmente sui clan De Micco e De Martino, noti per la loro influenza criminale in determinate aree del territorio campano. Questi gruppi sono stati al centro delle attività investigative delle forze dell’ordine, alla luce delle loro presunte attività criminali organizzate.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Questa istituzione gioca un ruolo cruciale nella lotta contro la criminalità organizzata, operando per smantellare le reti mafiose attraverso indagini approfondite e azioni legali mirate.

Infine, è prevista una conferenza stampa alle 10.30, durante la quale il procuratore Nicola Gratteri fornirà ulteriori dettagli sull’operazione. In questo contesto, verranno divulgate informazioni più specifiche sulle prove raccolte, le dinamiche dell’organizzazione criminale e le prossime mosse delle autorità per garantire la sicurezza e la legalità nella regione. Questa occasione offrirà inoltre l’opportunità di comprendere meglio l’impatto e le implicazioni dell’operazione sulla comunità locale e sulla lotta alla criminalità.