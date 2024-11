Coppa Davis, l’Italia fa il bis

Sinner entra bene in partita con tre ace nel primo game, Griekspoor è solido al servizio e il match prosegue in equilibrio. L’olandese, molto concentrato al servizio, riesce a tenere testa al numero 1 del mondo esprimendo un ottimo livello di tennis. Jannik impiega qualche game per prendere le misure, sorpreso dall’intensità e dai continui cambi di ritmo dell’avversario. La partita si trascina fino al tie-break. Nel ‘supplementare’ però Sinner non tradisce, lascia a Griekspoor soltanto due punti e conquista il set 7-6. Nel secondo parziale parte subito aggressivo Sinner, che riesce a piazzare un break nel terzo game. Griekspoor, dopo l’intervento dello staff medico per un problema al polso, reagisce conquistando due palle del controbreak, trasformando la prima e pareggiando i conti. Il numero 1 del mondo non si scompone e sale di livello in risposta, si procura due palle break e trasforma la seconda grazie al doppio fallo dell’olandese, tornando così avanti nel punteggio. L’olandese è nervoso e falloso, Sinner invece rimane lucido e continua ad alzare il ritmo sfruttando il momento negativo dell’avversario e rubando ancora una volta la battuta nel settimo game. È quello decisivo: l’azzurro chiude il set 6-2 e fa scoppiare la festa dell’Italia, che conquista così la terza Coppa Davis della sua storia, la seconda consecutiva.