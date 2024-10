Premiato video Napoli città dello sport

- pubblicità -

Tutta l’emozione dello sport calato in una Napoli mozzafiato, attraverso un video dal ritmo incalzante che passa in rassegna le più belle immagini delle competizioni sportive ambientate in città nel 2024.

Così il Comune di Napoli si è aggiudicato il Premio Impatto Emozionale agli ACES International Video Awards.

Il concorso, giunto quest’anno alla IV edizione, è organizzato per premiare la creatività dei Municipi scelti da ACES Europe in qualità di Capitali Europee dello Sport.

La clip di circa 2 minuti – premiata durante la cerimonia conclusiva a Macerata – raccoglie i momenti più emozionanti di varie competizioni in diverse discipline sportive che raccontano la città, i suoi giovani e l’importanza della diffusione dello sport e dei suoi valori.

Al contest audiovisivo hanno partecipato 13 nazioni in rappresentanza di tre continenti, per un totale di 23 candidature tra le maggiori città al mondo.