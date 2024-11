Via Duomo, strada dei musei, incontro con il sindaco

- pubblicità -

I rappresentanti delle strutture museali “Via Duomo, strada dei musei” con il presidente Elio de Rosa hanno consegnato una targa al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi nel corso di un incontro organizzato per proseguire quel percorso di valorizzazione di un’area UNESCO unica al mondo nonché per il prossimo Giubileo e le celebrazioni per i 2500 anni di Napoli come ulteriori occasioni di attrattività culturale e turistica per la città.

I rappresentanti dei dieci musei e complessi monumentali e artistici che si affacciano sul cardo maior, il più lungo e grande dei cardini della città antica, hanno partecipato all’incontro a nome di: Museo d’Arte Contemporaneo Donnaregina – Madre, Museo Donnaregina, Antico Conservatorio Santa Maria della Colonna, Museo del Tesoro di San Gennaro, Biblioteca e Complesso Monumentale dei Girolamini, Archivio Storico, Museo della Fondazione Banconapoli, Pio Monte della Misericordia, Complesso Monumentale San Severo al Pendino, Museo Civico Gaetano Filangieri, Archivio di Stato. Sono questi i luoghi delle straordinarie bellezze da valorizzare e promuovere con un senso unitario.

Presenti all’incontro al Comune con il sindaco Gaetano Manfredi, il capo di gabinetto Maria Grazia Falciatore, il coordinatore delle politiche culturali del Comune Sergio Locoratolo, Mons. Adolfo Russo, Marcello D’Aponte, Paolo Jorio e gli altri rappresentanti di tutte le strutture coinvolte nel progetto. A tale scopo sarà importante riqualificare le dotazioni a supporto dei servizi territoriali su via Duomo, mettere in rete le risorse ambientali, sociali istituzionali integrandole per riqualificare via Duomo e dare un senso di appartenenza.

La Via dei Musei potrà rappresentare un vero e proprio unicum, l’opportunità di poter visitare oltre alla Cattedrale altri dieci siti su un’unica strada rettilinea collegata a nord e a sud con due metropolitane che attraversano tutta la città. I siti offrono oltre due millenni di storia multiculturale tra fede arte e tradizioni non solo della città di Napoli ma anche di tanti altri popoli che hanno dominato la città. Le celebrazioni per il 2500 anni di Napoli saranno una ulteriore occasione per conoscere le bellezze di via Duomo strada dei musei.