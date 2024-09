Economia digitale, due appuntamenti a Nola e Giffoni

- pubblicità -

Days to Connect e Ecommerce HUB® uniscono le forze a favore degli imprenditori digitali della Campania. I due eventi, patrocinati dalla Regione Campania, si svolgeranno dal 2 al 4 ottobre e offriranno la possibilità di entrare a contatto con il meglio del settore digitale.

Una tre giorni digitale, che inizierà il 2 ottobre con Days to Connect, il primo evento in Italia dove i big player del mondo digitale incontreranno le aziende partecipanti per creare nuove occasioni di business. L’evento, organizzato in collaborazione con in collaborazione con Nola Business Park e che avrà luogo presso il Centro Congressi di quest’ultimo, nasce dalla volontà di offrire gratuitamente l’opportunità di contatto diretto con i principali attori dell’ecosistema dell’innovazione, decision maker e campioni del mondo del digitale attraverso gratuiti incontri one-to-one con i protagonisti dell’evento al fine di creare nuove occasioni di business. D2C, inoltre, darà la possibilità a tutti i presenti di assistere anche ai keynote speech sul main stage degli esperti del settore.

«Unire le forze è il segreto per crescere e accelerare i processi di evoluzione digitale, soprattutto nel nostro territorio. La collaborazione tra Days To Connect e Ecommerce HUB® è finalizzata a sfruttare sinergie e a valorizzare le reciproche competenze – spiega Ilaria Cuomo, Direttore di Days To Connect -. Ciò porterà a importanti opportunità capaci di supportare i processi di innovazione digitale ponendosi come un vero e proprio booster di innovazione al fine di far crescere il sistema all’insegna della transizione digitale nazionale».

Un’edizione che si tiene, ancora una volta, presso il Nola Business Park: «Sono particolarmente orgoglioso che il Nola Business Park ospiti, anche quest’anno, l’evento – prosegue Alfredo Gaetani, Presidente Interporto Campano -. Una scelta non casuale, considerando che la concentrazione di aziende con sedi direzionali nel Nola Business Park ne fanno un sito unico per favorire il match tra domanda ed offerta di servizi di digital economy. Infatti, per le aziende del CIS e dell’Interporto di Nola i temi della digitalizzazione e dell’omnicanalità sono una aspetto fondamentale per lo sviluppo del business. Un plauso va alla sensibilità delle istituzioni locali, in particolare alla Regione Campania ed alla assessore al ramo, Valeria Fascione per la sua costante attenzione a questi temi e per il suo supporto alle imprese».

La settimana all’insegna del business e della transizione digitale, poi, si trasferirà in seno a Ecommerce HUB®, il successivo 4 ottobre. Nella cornice della Multimedia Valley di Giffoni, i partecipanti, oltre all’offerta formativa, potranno svolgere un’intensa attività di networking. «Quest’anno giungiamo alla decima edizione di Ecommerce HUB® nella consapevolezza di aver dato un contributo concreto alla crescita del settore, ma anche che tanto c’è ancora da fare – spiega Alfonso Annunziata, Co-founder dell’evento -. In questo senso, siamo estremamente contenti di questa partnership con Days to Connect. La Campania è un territorio di grande trazione per la digital economy ed eventi come i nostri sono fondamentali per sostenere lo sforzo imprenditoriale e portare la Regione sempre più in alto».

Un gioco di squadra che garantisce grandi risultati, quindi, il cui obiettivo è quello di far diventare la Campania un hub innovativo capace di rafforzare il livello di conoscenze e di awareness digitali che sono di fatto la chiave del successo delle imprese al mondo di Industria 4.0. Days To Connect e Ecommerce HUB® sono patrocinati dalla Regione Campania che, negli ultimi anni, ha scommesso molto sul rafforzamento dell’ecosistema dell’innovazione, ponendosi in prima linea nello sviluppo di progettualità di rilevanza nazionale e internazionale.

«È significativo per la Campania ospitare, a distanza di pochi giorni, due eventi come Ecommerce HUB® e Days to Connect, che offrono prospettive complementari per l’ecosistema digitale – spiega Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania – Ecommerce HUB® consolida una visione strategica e anticipatrice che aiuta gli imprenditori a navigare in un settore in continua evoluzione, mentre Days to Connect facilita il dialogo tra decision-maker e leader della digital economy, creando opportunità concrete di collaborazione. Due occasioni importanti per chi vuole partecipare attivamente all’innovazione e fare sistema, un percorso che la nostra Regione sostiene con convinzione, consapevole che il futuro si costruisce con una visione condivisa».

Importanti i nomi e le realtà internazionali presenti in questa settimana digitale che sarà possibile incontrare agli eventi: TikTok, Shopify, Trustpilot, Meta, Amazon Shipping, Result Consulting, Sales Park, Banca Sella, DHL, Boraso, Sizebay, Connecteed, Ineedit, Ploomia, WA Smart Business, Einvoix, Vertumn e molti altri ancora. Ancora, durante la tre giorni dedicata alla digital economy, saranno presenti attori del settore di grande spessore come Davide Casaleggio, presidente di Casaleggio Associati, Guido Scorza, Componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, Luca Mastella, fondatore di Learnn, William Nonnis, Analista tecnico per la digitalizzazione e innovazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – PNRR, Valentina Pontiggia, Direttrice Osservatorio eCommerce B2c School of Management Politecnico di Milano, Valentino Magliaro, Country SMBs & Education Manager @Canva e ancora tanti altri.