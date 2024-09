Si insedia il nuovo Advisory Board Sud di UniCredit

- pubblicità -

Si è insediato oggi il nuovo Advisory Board Territoriale di UniCredit per la Region Sud che comprende Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. È composto da 15 membri ed è presieduto da Anna Del Sorbo.

“Gli Advisory Board che si insediano oggi aiuteranno il Gruppo a mostrare vicinanza alle aree in cui opera e a elaborare nuove strategie necessarie per la crescita dei singoli territori e delle principali filiere, un obiettivo primario per UniCredit – ha detto Andrea Orcel, Amministratore Delegato del Gruppo UniCredit – I componenti di questi organismi consultivi, figure chiave e rappresentative dei rispettivi ambiti di riferimento, con la loro competenza ed esperienza permetteranno ad UniCredit di assumere il ruolo di soggetto integrato negli ecosistemi locali, favorendo lo sviluppo sostenibile del business e dei territori”.

Gli AdB mirano a rafforzare la conoscenza dei singoli territori, la lettura delle evoluzioni in corso e delle opportunità rivenienti dalle politiche nazionali ed europee.

“Tali organismi – come sottolineato da Remo Taricani, Deputy Head of Italy e moderatore degli incontri dell’AdB Italy – rappresenteranno uno strumento di confronto sulle dinamiche nazionali e territoriali, un laboratorio nel quale sperimentare progettualità condivise e un supporto al cliente per accompagnarlo nei processi di transizione digitale, ambientale, economica e sociale in atto.”

I nuovi componenti dell’Advisory Board Territoriale Sud di UniCredit sono:

• Anna Del Sorbo (Presidente) – Direttore Generale Idal Group S.p.A.; Delegata per la Responsabilità Sociale d’Impresa e la Parità di Genere Confindustria Napoli

• Pasquale Carrano (Vice Presidente) – Amministratore Delegato INTEMA S.r.l.; Presidente Consiglio di Amministrazione Carfin S.r.l.

• Vito Albino – Professore Ordinario di Management Engineering Politecnico di Bari; Fondatore e Responsabile Scientifico Laboratorio Knowledge Management Policlinico di Bari

• Luca Bianchi – Direttore Generale SVIMEZ – Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno

• Giuseppe Di Martino – Amministratore Delegato Pastificio Di Martino Gaetano & F.lli S.p.A.

• Amedeo Giurazza – Presidente Consiglio di Amministrazione Univertis S.r.l.; Fondatore e Amministratore Delegato Vertis SGR

• Beatrice Lucarella – Consigliere di Amministrazione GAL Valle d’Itria s.c.a.r.l.

• Antonio Lucidi – Vice Presidente Associazione L’Altra Napoli Onlus

• Margherita Mastromauro – Presidente Consiglio di Amministrazione Pastificio Riscossa F.lli Mastromauro S.p.A.; Presidente dei Pastai Italiani di UIF – Unione Italiana Food

• Paolo Negri – Amministratore Delegato Irgen Re Pompei S.r.l.

• Roberto Pagliara – Presidente CdA Nicolaus Tour S.p.A.

• Carlo Palmieri – Vice Presidente Pianoforte Holding S.p.A.; Vice Presidente SMI Sistema Moda Italia con delega per il Mezzogiorno

• Viviana Sacco – Amministratore Unico Gerardo Sacco S.r.l.

• Emmanuela Spedaliere – Direttore Generale della Fondazione Teatro San Carlo

• Giorgio Ventre – Professore Ordinario di Sistemi per l’Elaborazione dell’Informazione – Università di Napoli Federico II; Direttore Scientifico iOS Developer Academy

I componenti dell’Advisory Board Nazionale e quelli degli Advisory Board Territoriali sono stati scelti fra eminenti esponenti del mondo imprenditoriale, istituzionale, accademico o rappresentanti di specifiche realtà locali italiane e godono di indiscutibile reputazione in ambito economico, a livello nazionale e territoriale; rappresentanti qualificati delle associazioni imprenditoriali e di categoria; rappresentanti delle Autonomie Funzionali, esponenti dell’associazionismo e del volontariato nonché opinion leader ed esponenti del mondo della cultura.