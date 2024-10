Al Cto-Ospedali dei Colli torna “Musica e Alzheimer”

- pubblicità -

Nell’ambito di un più ampio progetto sull’Alzheimer che sarà sviluppato successivamente dagli Ospedali dei Colli e dopo il successo delle scorse edizioni, torna “Musica e Alzheimer”.

Il progetto, a cura dell’UMAI (Unione Musicisti e Artisti Italiani), è realizzato presso il C.T.O. di Napoli grazie al sostegno del Direttore Generale degli Ospedali dei Colli Avv. Anna Iervolino e alla Fondazione Banco di Napoli, nella persona del Professore Orazio Abbamonte. Il coordinamento di Musica e Alzheimer è invece affidato ad una equipe multidisciplinare costituita da medici, psicologi e musicisti con la supervisione scientifica del neurologo Professor Bruno Ronga, dell’Unità Operativa Complessa Neurologica Stroke Unit presso il CTO di Napoli.

La terza edizione del progetto prenderà il via giovedì 31 ottobre 2024 nell’aula magna del suddetto ospedale in viale dei Colli Aminei, 21.

“Il progetto punta al recupero di alcune delle facoltà inibite dall’Alzheimer, favorendo le reazioni comportamentali quali il sorriso e i movimenti corporei, focalizzando l’attenzione e la prontezza, per facilitare l’interazione e lo sviluppo di contatti sociali, l’espressione dei sentimenti, e un maggiore coinvolgimento con l’ambiente circostante”, sottolinea Franco Branco, presidente UMAI.

Si tratta di un laboratorio gratuito aperto ad un massimo di 20 partecipanti con incontri settimanali della durata di circa 1 ora guidato da professionisti e improntato al canto e alla musica, che coinvolge i pazienti affetti da Alzheimer e i loro caregiver. L’iniziativa, che intende stimolare la memoria, è finalizzata alla costruzione di un coro e alla messa in scena da parte dei partecipanti- pazienti di uno spettacolo musicale.

La malattia di Alzheimer (AD) rappresenta la principale patologia neurodegenerativa per peso epidemiologico, in quanto si ritiene che attualmente in Italia ne siano colpite non meno di 900.000-1.000.000 di persone. Estrapolando tali dati alla Regione Campania, si stima in circa 100mila persone il numero dei pazienti affetti.

Le novità del progetto

Le novità di questa terza edizione sono due: l’istituzione di un centro d’ascolto per i familiari dei pazienti che potranno avere informazioni e chiarimenti sulla malattia e sul laboratorio grazie a psicologi altamente qualificati e in grado di rispondere a tutte le domande.

Successivamente, dopo questa prima fase, si passerà ad una fase di stimolazione della memoria dei partecipanti, non solo attraverso il canto e la musica, ma da quest’anno anche tramite il cosiddetto “cassetto della memoria”. Verranno proiettati film, immagini, cartoline relative ai luoghi cittadini frequentati dai pazienti o comunque legati alla loro vita familiare e lavorativa, allo scopo di stimolare un’interazione tra pazienti che abbia ad oggetto i contenuti proposti.

Obiettivi del progetto

“Musica e Alzheimer” ha dimostrato negli anni che l’utilizzo della canzone, del ritmo, della melodia hanno effetti benefici sui pazienti e anche sui caregiver che li assistono. Questo progetto infatti ha obiettivi precisi:

· di tipo cognitivo, migliorando o mantenendo i livelli di performance conoscitiva;

· di tipo funzionale, migliorando o mantenendo i livelli di funzionamento nelle attività strumentali della vita quotidiana;

· di tipo psico-comportamentali, legati alla riduzione o non accentuazione degli eventuali disturbi neuropsichiatrici associati e della depressione

· riduzione del carico di stress sul familiare-caregiver.

Per aderire al progetto e chiedere informazioni si potrà telefonare al numero della psicologa del progetto Dottoressa Pelillo tel. 333. 899 8765