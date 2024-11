Centro Storico Unesco, Napoli Ascolta

- pubblicità -

Il percorso partecipativo per la gestione del Centro Storico UNESCO di Napoli continua con un nuovo importante appuntamento.

La ssi terràpresso la Sala Convegni dell’Albergo dei Poveri, confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale nel dialogo con la cittadinanza.

L’incontro, che rientra nel più ampio progetto “NAPOLI ASCOLTA. Democrazia partecipata per il Centro Storico sito Unesco”, si articolerà in due momenti principali. Nella prima parte, verranno presentati i risultati emersi dal precedente appuntamento del 5 luglio scorso, che si è svolto nella Sala del Lazzaretto dell’Ospedale della Pace con una significativa partecipazione di associazioni e cittadini. L’Amministrazione illustrerà come le indicazioni raccolte stiano guidando le scelte operative per la tutela e la valorizzazione del Centro Storico. La seconda parte dell’evento sarà invece dedicata all’ascolto di nuove proposte e segnalazioni da parte delle associazioni partecipanti, in un’ottica di continuo confronto e arricchimento reciproco.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio processo di redazione del nuovo Piano di Gestione del Centro Storico UNESCO, avviato nel novembre dello scorso anno per aggiornare il documento del 2011. Il percorso vede il coordinamento del Comitato Tecnico-Scientifico, che riunisce rappresentanti del Comune, della Soprintendenza, della Curia, del Demanio, delle Università cittadine, dell’Accademia di Belle Arti e delle principali organizzazioni culturali del territorio. Parallelamente, opera la Cabina di pilotaggio, che coinvolge gli uffici comunali, l’ufficio UNESCO del Ministero della Cultura, la Regione Campania e l’Osservatorio permanente dell’UNESCO per il Centro Storico di Napoli, garantendo un approccio integrato alla gestione del sito.

Il contributo delle Municipalità 1, 2, 3 e 4, sui cui territori insiste il sito UNESCO, insieme alla partecipazione attiva delle associazioni e dei cittadini, rappresenta un elemento fondamentale per costruire strategie efficaci e condivise per la tutela del patrimonio storico-culturale della città.