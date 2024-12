Bimbo autistico e la mamma invitati a fare la fila fuori dall’ufficio postale

- pubblicità -

Una mamma si è rivolta ad Avvocato del Cittadino Associazione Astolfi per segnalare fatti inaccettabili, avvenuti in provincia di Napoli.

La donna, lo scorso 2 dicembre, si è recata presso un ufficio postale, in compagnia di suo figlio minorenne, affetto da autismo.

In quell’occasione, ha notato il cartello esposto all’interno dell’ufficio postale, che recitava: “ PER FARE UN PASSO AVANTI BASTA FARE UN PASSO INDIETRO, In Ufficio Postale diamo la precedenza a persone con disabilità o in condizione di oggettiva difficoltà, permanente o temporanea .” Questo messaggio chiaramente indicava un intento di favorire i cittadini in situazioni particolarmente vulnerabili, come nel caso di suo figlio .

La donna ha pertanto richiesto di saltare la fila, considerato lo stato di agitazione che in quel momento manifestava suo figlio,e, in risposta, ha ottenuto un invito ad uscire dall’ufficio postale e ad attendere il proprio turno all’esterno per evitare che la situazione potesse dar “fastidio”(!) dato che il bambino stava manifestando segni di crisi, piangendo e mordendosi la mano.

La mamma, rimasta incredula e profondamente scossa da tali fatti, si è rivolta all’avv. Emanuela Astolfi, presidente dell’omonima associazione, la quale ha trasmesso in data odierna una diffida all’ente gestore dei servizi postali.

La signora non ha avanzato richieste risarcitorie per i gravi fatti che hanno comprensibilmente generato un danno morale (per l’umiliazione, il disagio e il turbamento psicologico patito) nella stessa e nel bambino, ma ha richiesto un fattivo intervento alla società a cui fa capo l’ufficio postale, affinch é venga riconosciuto l’impatto negativo che tali situazioni possono avere sulla vita di chi vive quotidianamente con tali difficoltà e affinché, effettivamente, “PER FARE UN PASSO AVANTI” venga data la precedenza “a persone con disabilità o in condizione di oggettiva difficoltà”. Nella missiva è stata sottolineata l’importanza di garantire che simili episodi non si ripetano ed stato richiesto all’ente di comunicare quali provvedimenti saranno assunti a seguito del verificarsi dell’inaccettabile situazione.

Gazzetta di Napoli, nello spirito che da sempre la contraddistingue, è pronta ad ospitare una eventuale replica di Poste Italiane.