Controlli Polizia Municipale a Chiaia e Fuorigrotta

Nell’ambito dei controlli amministrativi effettuati dalla Polizia locale a Fuorigrotta è stata verbalizzata un’attività di gommista in via Cavalleggeri Aosta per passo carraio privo di autorizzazione con denuncia per smaltimento illecito di pneumatici, mentre altri 7 esercizi commerciali sono stati verbalizzati, per impatto acustico, installazione tende non autorizzate, vendita di superalcolici senza licenza e occupazione di suolo pubblico.

Sono stati elevati, inoltre, 41 verbali per varie infrazioni al Codice della Strada, tra cui: mancanza di copertura assicurativa, divieto di sosta e mancata esibizione documenti.

Sempre nella zona occidentale della città e precisamente nel quartiere Soccavo, gli agenti hanno effettuato controlli di polizia amministrativa in via Epomeo, via Russolillo e via Comunale Vecchia. In questo caso sono stati elevati 3 verbali per impatto acustico e installazione tenda non autorizzata. Sono stati prelevati, inoltre, 2 autoveicoli in via Comunale Vecchia per sosta su attraversamento e in corrispondenza di scivolo per disabili.

Nel centro città, infine, gli agenti dell’unità Chiaia hanno verbalizzato un ambulante per occupazione abusiva suolo con relativo sequestro della merce, mentre dai controlli amministrativi sono scaturiti 8 verbali per occupazione di suolo, mancanza Scia per insegna, Scia di vicinato, scia sanitaria, mancanza licenza alcolici.