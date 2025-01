Tabù Juventus al «Maradona»: nelle ultime 5 ha sempre perso

- pubblicità -

La sfida tra Napoli e Juventus, valida per la 22ª giornata di Serie A, è uno degli appuntamenti più attesi del weekend calcistico. Sabato alle ore 18:00, lo Stadio Diego Armando Maradona sarà il palcoscenico di un confronto che potrebbe risultare determinante per le ambizioni stagionali di entrambe le squadre. Il Napoli, attualmente in vetta alla classifica, si presenta con una striscia di sei vittorie consecutive, che testimoniano l’efficacia di un gioco solido e spettacolare. L’appoggio dei tifosi partenopei sarà un ulteriore elemento a favore della squadra di Antonio Conte.

In questa sfida, i pronostici sul calcio puntano i riflettori sui due bomber più attesi. Per il Napoli, Romelu Lukaku, il cui gol è quotato a 3.29, rappresenta una minaccia costante per le difese avversarie grazie alla sua fisicità e al fiuto per la rete. Dall’altra parte, la Juventus si affida a Dusan Vlahovic, sempre se stavolta Thiago Motta lo schiererà fra i titolari…, il cui gol è quotato a 4.00. L’attaccante è stato accantonato nelle ultime due sfide da parte del tecnico bianconero e non è più un punto fermo dell’attacco bianconero, ma stavolta le indicazioni portano a pensare che sarà in campo dal fischio d’inizio.

Le statistiche recenti tra Napoli e Juventus mostrano un bilancio spostato verso gli azzurri: negli ultimi dieci confronti in serie A infatti il Napoli ha infilato sei successi, tre per i bianconeri ed un pareggio. Il dominio del Napoli nelle sfide disputate al Maradona è evidente, con cinque successi consecutivi che sottolineano l’importanza del fattore campo. Il ricordo della gara d’andata, terminata 0-0 lo scorso 19 settembre, aggiunge ulteriore suspense alla sfida, con entrambe le squadre pronte a superarsi per non lasciare punti sul campo.

Il Napoli, leader della classifica e con un Lukaku in grande spolvero, nonostante sia ancora lontano dai grandi bomber della storia partenopea, vede nella vittoria contro la Juventus un’ulteriore conferma del proprio valore e un passo avanti verso il traguardo stagionale.

La squadra di Conte può contare su un reparto offensivo in grande forma e su una difesa solida, capace di limitare le offensive avversarie. In casa, i partenopei vogliono continuare a imporre il loro gioco e non lasciare scampo alla Vecchia Signora.

La Juventus, dal canto suo, cerca continuità dopo la vittoria contro il Milan, che ha rilanciato le ambizioni bianconere in ottica Champions League.

Spezzare il tabù dello stadio Maradona sarebbe un segnale di forza e maturità per la squadra di Thiago Motta, desiderosa di ridurre il divario dalle prime posizioni.

I bianconeri sanno di avere le qualità per mettere in difficoltà il Napoli e dar vita a una partita avvincente, che promette emozioni fino al fischio finale.