I Mestieri di Mirko, da oggi su RaiPlay, prima puntata dedicata alla dinastia Talarico

Napoli, città ricca di contraddizioni, vivace e affascinante, è la cornice della prossima puntata de “I Mestieri di Mirko”, una produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, in onda da lunedì 24 giugno in esclusiva su RaiPlay.

Tra le strette vie dei suoi quartieri storici, Mirko Matteucci incontra numerosi artigiani che mantengono vive le tradizioni locali. La loro calda accoglienza lo fa sentire subito a casa e gli permette di curiosare liberamente tra oggetti caratteristici e di straordinaria qualità. Tra le tante eccellenze, il conduttore resta affascinato dalla lavorazione degli ombrelli e decide di cimentarsi nelle varie fasi della costruzione che richiedono tempo, precisione e attenzione particolare. Nella sua impresa Matteucci può contare sul supporto di Mario Talarico, ombrellaio da generazioni, figlio e nipote d’arte che, con attenzione e peculiarità, sceglie ogni elemento necessario alla sua creazione: dal legno alla stoffa, dall’abbinamento dei colori alla passamaneria. Questa maestria e cura dei particolari hanno portato il maestro artigiano alla ribalta dei media internazionali. Sono molte infatti le personalità di spicco, provenienti da tutto il mondo, che apprezzano gli ombrelli costruiti nella nota bottega che tra i clienti vanta anche re Carlo d’Inghilterra. L’ombrello del re è un manufatto artistico che unisce design, innovazione e fattura tradizionale.

Attraverso questa esperienza, Mirko ci mostrerà non solo la bellezza di Napoli e la sua tradizione artigianale, ma anche l’anima e il cuore dei napoletani, che trasformano ogni gesto quotidiano in un’arte. La visita alla bottega di Mario Talarico diventerà così un viaggio nel tempo e nella cultura di una città che sa coniugare tradizione e innovazione in maniera straordinaria.

“I Mestieri di Mirko” è un’occasione per raccontare gli antichi mestieri che hanno caratterizzato il nostro Paese, ricordare il passato e adattarlo ai nostri tempi nel rispetto delle tradizioni locali. Da nord a sud, Mirko Matteucci si lancia in imprese che diventano avventure sempre nuove e appassionanti, raggiunge luoghi storici, incontra personaggi che si sono distinti per la propria arte e apprende da loro lavori che sono espressione di creatività, capacità di sviluppo e ingegno di molte generazioni.

“I Mestieri di Mirko” è un programma di Mariano D’Angelo, condotto da Mirko Matteucci per la regia di Paolo Tommasini disponibile al link

https://www.raiplay.it/programmi/imestieridimirko