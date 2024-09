Nostoi- ‘o tturna, venerdì 27 in Sala Sole

- pubblicità -

Venerdì 27 settembre alle 20,30 in Sala Sole, il piccolo spazio di teatro della Rua Catalana, debutta “Nostoi- ‘o tturna’” di Giovanni Piscitelli.

La piece apre una stagione teatrale dedicata a spettacoli che stanno transitando per Napoli e vogliono confrontarsi con il vivace pubblico che anima il teatro diretto dalla regista Sara Sole Notarbartolo.

Piscitelli indaga e racconta in modo del tutto nuovo la storia dei Bronzi di Riace concentrandosi sulla storia di Pietro, fattorino della buvette del Museo di Napoli, uscito per una commissione, che si ritrova, per un errore d’ordinazione, presso un luogo adibito a teatro. Oggi il trentatreenne Pietro è uno dei tanti dipendenti della caffetteria del famoso complesso espositivo, ma – secondo il suo racconto – da principio sarebbe stato modello vivente per un tanto abile quanto ignoto scultore dell’antico Mediterraneo.

Vivace ed emozionante, impreziosito da un allestimento evocativo, lo spettacolo ha lo stile agrodolce tanto caro al drammaturgo e attore napoletano e promette al pubblico un attraversamento del tutto inedito della storia del prodigioso ritrovamento calabrese e dei risvolti inusitati che una composizione artistica può portare in sé.

Musiche originali Alex Aspide, assistente alla regia Annalaura Russolillo.

L’ingresso è con tessera associativa, per info e per assistere allo spettacolo è indispensabile la prenotazione via mail a tavernaest@yahoo.it.

La sottoscrizione consigliata è di 10 euro, per sostenitori e sostenitrici 12 euro.