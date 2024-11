Oss, presidio davanti Consiglio Regionale

- pubblicità -

Prosegue a oltranza la vertenza dei lavoratori Gesco che questo pomeriggio sono tornati a manifestare al Centro Direzionale, mentre è in corso il Consiglio regionale della Campania. I lavoratori intendono chiedere ai capigruppo di rendere operativo l’ordine del giorno dello scorso 5 novembre, con cui il Consiglio regionale impegnava la Giunta della Regione Campania “a favorire, nell’ambito delle proprie prerogative, il riavvio del confronto tra l’ASL Napoli 1 Centro e il Consorzio Gesco, che consenta di giungere a una positiva risoluzione della vertenza, in grado di tutelare, nel contesto degli obblighi contrattuali assunti e scongiurando il taglio delle risorse prospettato, il lavoro degli operatori e la proficua collaborazione tra Servizio sanitario ed enti del Terzo settore, a garanzia della continuità delle cure”.

È da oltre un mese che i lavoratori Gesco (operatori sociali, psicologi e assistenti sociali) manifestano per protestare contro la decisione della Asl Napoli 1 Centro di rinunciare al contratto con le coop sociali (in RTI di cui Gesco è capofila) con un anno e mezzo d’anticipo. I lavoratori hanno manifestato nei punti nevralgici della città, dal Maschio Angioino alle Poste Centrali, all’aeroporto, alla stazione, nelle piazze principali e infine davanti alla Regione e hanno occupato per un giorno e una notte la sede dell’Asl al Frullone, dopo il rifiuto del direttore generale Ciro Verdoliva di riceverli.

La decisione di interrompere il contratto pesa drammaticamente su circa 300 lavoratori, costretti a lasciare il lavoro dopo moltissimi anni di impegno e sacrificio a favore degli utenti e pazienti della Asl napoletana. Ha conseguenze gravissime per sofferenti psichici, anziani affetti da patologie della terza età (Alzheimer, demenza senile), disabili, che perdono i loro punti di riferimento, e per le loro famiglie.