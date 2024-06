Luisa Spagnoli, pop up store Da Luigi ai Faraglioni a Capri

Luisa Spagnoli annuncia il lancio di un’esperienza estiva esclusiva presso uno degli stabilimenti balneari più iconici dell’isola di Capri: Da Luigi ai Faraglioni. Dal 14 Giugno al 15 Settembre 2024, la spiaggia sarà interamente brandizzata Luisa Spagnoli, trasformando il suggestivo scenario dei Faraglioni in un’oasi di eleganza e raffinatezza, caratterizzata dall’iconico color giallo del brand.

Per tutta la durata della stagione estiva, Da Luigi ai Faraglioni si vestirà dei colori e dello stile di Luisa Spagnoli. Gli ospiti potranno immergersi in un’atmosfera unica, dove ogni dettaglio, dall’area beach club al ristorante, rifletterà l’inconfondibile eleganza del marchio.

Oltre alla personalizzazione del beach club, Luisa Spagnoli annuncia l’apertura – per lo stesso periodo estivo – di un esclusivo pop-up store presso La Canzone del Mare, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire e acquistare le ultime collezioni del Brand in un contesto unico e suggestivo.

In esclusiva per il pop-up store, sarà disponibile una capsule collection in collaborazione con Reina Olga, rinomato brand di costumi da bagno. Questa collezione unisce l’eleganza senza tempo di Luisa Spagnoli con lo spirito moderno e vivace di Reina Olga, offrendo un connubio di capi unici e perfetti per l’estate caprese.

“Siamo entusiasti di collaborare con Da Luigi ai Faraglioni per questo progetto speciale”, ha dichiarato Nicoletta Spagnoli, CEO di Luisa Spagnoli. “Capri è una destinazione iconica e siamo orgogliosi di portare la nostra visione di stile e raffinatezza in uno dei luoghi più belli del mondo. Questo progetto rappresenta un’occasione unica per far vivere ai nostri clienti un’esperienza indimenticabile immergendosi nel mondo Luisa Spagnoli”.